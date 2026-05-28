Erster Neuzugang für 2026/2027: FV Ravensburg holt Tim Konrad

– Foto: FuPa-Grafik/Verein

Der FV Ravensburgaus der Oberliga hat die erste Personalentscheidung für die kommende Spielzeit getroffen. Mit der Verpflichtung des jungen Talents setzen die Verantwortlichen ein klares Zeichen für den zukünftigen sportlichen Weg des Vereins.

In einer Pressemitteilung des Vereins freut sich der Klub, den ersten Transfer für die neue Spielzeit präsentieren zu können: „Liebe FV-Fans – der FV Ravensburg freut sich, euch heute die erste Neuverpflichtung bekannt geben zu können! Tim Konrad hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben und wird zukünftig unsere Farben tragen. Mit der Verpflichtung von Tim ist es uns gelungen, einen jungen, extrem talentierten, ehrgeizigen und torgefährlichen Offensivspieler zu verpflichten, der perfekt zu unserem eingeschlagenen Weg passt.“

Die makellose sportliche Gesamtbilanz

Die Erwartungen an den Neuzugang sind groß, was durch seine bisherigen Leistungsdaten untermauert wird. In seiner bisherigen Laufbahn im Herrenbereich kommt der Offensivspieler auf eine stolze Bilanz von insgesamt 92 Spielen, in denen er 24 Tore erzielte und 3 Assists beisteuerte.

Ein Leistungsträger im aktuellen Ligabetrieb

Seine Torgefährlichkeit stellte der 20-Jährige in der laufenden Spielzeit unter Beweis. Für den SC Pfullendorf absolvierte er in der Verbandsliga Südbaden in der Saison 2025/2026 insgesamt 29 Spiele. Dabei gelangen ihm 8 Tore und 2 Assists, womit er seine Qualität im gegnerischen Strafraum nachhaltig demonstrierte und das Interesse der Ravensburger auf sich zog.

Die kontinuierliche Entwicklung in Pfullendorf

Der Weg des Talents führte über mehrere Jahre beim südbadischen Klub nach oben. Bereits in der vorherigen Saison 2024/2025 war er für Pfullendorf in der Verbandsliga Südbaden eine feste Konstante und bestritt 30 Spiele, in denen er 3 Tore erzielte und 1 Assist gab. Seine ersten Schritte in dieser Liga machte er in der Spielzeit 2023/2024, als er in 20 Spielen für Pfullendorf auflief und 2 Tore bejubeln konnte. Diese stetige Entwicklung zeigt den Ehrgeiz des Spielers, sich Schritt für Schritt zu etablieren.

Die Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte

Der Wechsel zum FV Ravensburg ist für den Akteur auch eine Rückkehr zu bekannten Wurzeln. In seiner Statistik taucht bereits eine Station bei der zweiten Mannschaft der Oberschwaben auf. Für den FV Ravensburg II absolvierte er in der Landesliga in der Vergangenheit 2 Spiele. Nun folgt der große Schritt in die erste Mannschaft, um ab der Saison 2026/2027 in der Oberliga für Furore zu sorgen.