Erster Neuzugang fix: SV Azadi verpflichtet Marcel „Cio“ Nagel

Mit Marcel „Cio“ Nagel sichert sich der SV Azadi frühzeitig einen spielstarken und erfahrenen Mittelfeldakteur für die kommende Saison.

Der SV Azadi treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit voran und präsentiert mit Marcel „Cio“ Nagel den ersten Neuzugang. Der 30-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom FC Dornbreite an den Koggenweg, wo er künftig eine zentrale Rolle im Team einnehmen soll.

Nagel war in den vergangenen drei Jahren eine feste Größe beim FC Dornbreite und zählte dort zu den Leistungsträgern. Besonders seine Spielintelligenz, seine Übersicht im Zentrum sowie seine taktische Flexibilität machten ihn zu einem wichtigen Bestandteil seiner bisherigen Mannschaft.