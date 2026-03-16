Erster Neuzugang fix: SGS Essen verpflichtet Wirnsberger

SGS Essen hat die Verpflichtung von Anna Wirnsberger bekanntgegeben. – Foto: SGS Essen

Die SGS Essen treibt ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und hat mit Anna Wirnsberger den ersten Neuzugang für die Spielzeit 2026/27 vorgestellt. Die 21-jährige Rechtsverteidigerin wechselt im Sommer vom österreichischen Erstligisten SK Sturm Graz ins Ruhrgebiet.

Wirnsberger bringt trotz ihres jungen Alters bereits einiges an Erfahrung mit. Für Sturm Graz absolvierte sie bislang 92 Pflichtspiele, in denen der Defensivspielerin zwölf Treffer gelangen – eine bemerkenswerte Quote für eine Außenverteidigerin. Zudem stand sie 30-mal für verschiedene Juniorinnen-Nationalteams Österreichs auf dem Platz.

Die Österreicherin blickt ihrem Wechsel mit Vorfreude entgegen: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Ich will den nächsten Schritt in meiner Karriere machen und bin glücklich, das ab der kommenden Saison in Essen tun zu können. Auch von der Hafenstraße und den Essener Fans habe ich nur Gutes gehört.“