Erster Neuzugang fix: Brüggemann verstärkt den TSV Venne

Der TSV Venne hat frühzeitig die Weichen für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 5 gestellt und präsentiert seinen ersten Neuzugang: Lennard Brüggemann wird künftig das Trikot der Venner tragen. Der 32-jährige Defensivspieler wechselt von den Sportfreunden Lechtingen zum TSV und soll insbesondere der Abwehr zusätzliche Stabilität verleihen.

Ausbildung auf hohem Niveau

Brüggemann kann auf eine fundierte fußballerische Ausbildung zurückblicken. In seiner Jugend wurde er unter anderem beim VfL Osnabrück geschult – eine Station, die für eine solide technische und taktische Grundlage steht. Diese Erfahrung wird er nun in Venne einbringen.

Beim TSV setzt man jedoch nicht nur auf die fußballerischen Fähigkeiten des Neuzugangs. Verantwortliche heben insbesondere seine Persönlichkeit hervor: Brüggemann gilt als verlässlicher Teamspieler und Führungstyp, der auch abseits des Platzes Impulse setzen kann.