Erster Neuzugang? Ex-Löwe trainiert wieder bei 1860

Kehrt Julian Bell dauerhaft zum TSV 1860 zurück? Der Außenverteidiger spielte zuletzt für Chemie Leipzig und trainiert nun wieder bei seinem Jugendverein mit.
Ist das der erste Transfer des TSV 1860 München? Über die Vereinsmedien stellte sich mit Julian Bell ein alter Bekannter vor. Der 23-Jährige kommt gebürtig aus Hohenthann und spielte bereits in der Jugend für die Münchner Löwen – jetzt kehrt er offenbar an den Giesinger Berg zurück.
„Ich freue mich verdammt, bei meinem Jugendverein zu sein und wieder mittrainieren zu dürfen“, sagt Bell in einem Video auf dem Instagram-Kanal des TSV 1860 München. Der Außenverteidiger spielte zuletzt für Chemie Leipzig und absolvierte dort 16 Einsätze in der Regionalliga Nordost. Zuvor sammelte er für den FC Augsburg II und die SpVgg Bayreuth bereits 71 Partien in der Regionalliga Bayern und bringt damit trotz seines jungen Alters reichlich Erfahrung aus der vierten Liga mit.
Für Bell ist die Rückkehr nach Giesing zugleich eine Rückkehr zu seinen fußballerischen Wurzeln. In der Jugend trug er bereits das Trikot der Löwen, ehe ihn sein Weg über Augsburg, Bayreuth und Leipzig führte.
Noch unklar ist allerdings, ob die Löwen den Außenverteidiger bereits fest verpflichtet haben. Der Verein formulierte die Rückkehr zunächst zurückhaltend: „Schön, dass Du wieder für Deine Löwen auf dem Trainingsplatz stehst. Herzlich willkommen.“ Eine offizielle Mitteilung über eine Vertragsunterschrift steht bislang noch aus. Damit bleibt abzuwarten, ob Bell künftig dauerhaft zum Kader von Alper Kayabunar gehören wird oder sich zunächst im Training für eine Verpflichtung empfehlen soll. Sicher ist nur, dass Bell mit den Löwen ins Trainingslager nach Bad Füssing gereist ist.