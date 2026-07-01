Erster Neuzugang? Ex-Löwe trainiert wieder bei 1860

Julian Bell steht wieder für den TSV 1860 München auf dem Trainingsplatz. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Kehrt Julian Bell dauerhaft zum TSV 1860 zurück? Der Außenverteidiger spielte zuletzt für Chemie Leipzig und trainiert nun wieder bei seinem Jugendverein mit.

Ist das der erste Transfer des TSV 1860 München? Über die Vereinsmedien stellte sich mit Julian Bell ein alter Bekannter vor. Der 23-Jährige kommt gebürtig aus Hohenthann und spielte bereits in der Jugend für die Münchner Löwen – jetzt kehrt er offenbar an den Giesinger Berg zurück.

„Ich freue mich verdammt, bei meinem Jugendverein zu sein und wieder mittrainieren zu dürfen“, sagt Bell in einem Video auf dem Instagram-Kanal des TSV 1860 München. Der Außenverteidiger spielte zuletzt für Chemie Leipzig und absolvierte dort 16 Einsätze in der Regionalliga Nordost. Zuvor sammelte er für den FC Augsburg II und die SpVgg Bayreuth bereits 71 Partien in der Regionalliga Bayern und bringt damit trotz seines jungen Alters reichlich Erfahrung aus der vierten Liga mit.