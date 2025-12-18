Erster Neuzugang des Winters! Tempodribbler neu bei Vorwärts Nordhorn

– Foto: Thies Meyer

Vorwärts Nordhorn steht aktuell auf dem dritten Platz der Landesliga und hat mit 34 Punkten genauso viele Punkte wie GW Mühlen auf Platz eins. Die Rückrunde verspricht, enorm spannend zu werden. Im Titelrennen wird bald ein neuer Spieler bei Vorwärts Nordhorn mitwirken..

Ab sofort gehört Pedro Henrique Barbosa Alves zum Team des Landesligisten. Der 31-Jährige war bereits in mehreren Trainingseinheiten dabei und wusste mit seinem Tempo und Spielwitz zu überzeugen. Der Offensivmann kam über Stationen in Brasilien und Nordirland 2021 nach Deutschland zu Osmanlispor in die Kreisliga Dortmund, wo er in 23 Spielen 21 Tore erzielte und damit überzeugte. Nach der guten Premieren-Saison in Deutschland wechselte der Brasilianer in die Landesliga Westfalen, in der Barbosa Alves drei Tore in fünf Spielen gelangen. Nach einem kurzem Intermezzo in Spanien folgte ein halbes Jahr in der Bezirksliga Westfalen beim ASK Ahlen.