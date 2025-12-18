Erster Neuzugang des Winters! Tempodribbler neu bei Vorwärts Nordhorn

Vorwärts Nordhorn steht aktuell auf dem dritten Platz der Landesliga und hat mit 34 Punkten genauso viele Punkte wie GW Mühlen auf Platz eins. Die Rückrunde verspricht, enorm spannend zu werden. Im Titelrennen wird bald ein neuer Spieler bei Vorwärts Nordhorn mitwirken..
Ab sofort gehört Pedro Henrique Barbosa Alves zum Team des Landesligisten. Der 31-Jährige war bereits in mehreren Trainingseinheiten dabei und wusste mit seinem Tempo und Spielwitz zu überzeugen.
Der Offensivmann kam über Stationen in Brasilien und Nordirland 2021 nach Deutschland zu Osmanlispor in die Kreisliga Dortmund, wo er in 23 Spielen 21 Tore erzielte und damit überzeugte. Nach der guten Premieren-Saison in Deutschland wechselte der Brasilianer in die Landesliga Westfalen, in der Barbosa Alves drei Tore in fünf Spielen gelangen. Nach einem kurzem Intermezzo in Spanien folgte ein halbes Jahr in der Bezirksliga Westfalen beim ASK Ahlen.
In der Hinrunde der Saison 23/24 spielte der Viel-Reisende für Vorwärts Nordhorns Konkurrenten, Eintracht Nordhorn, in der Bezirksliga und wusste vollends zu überzeugen. 14 Spiele, in denen er sechs mal traf und acht weitere Treffer vorbereitete, waren die Endstatistik, woraufhin der 31-Jährige Deutschland gen Niederlande verlies. Dort spielte der Brasilianer für Hoogeveen, DETO und zuletzt für Excelsior Rijssen in der vierten Liga. Dort kam der Offensivmann allerdings nur auf sechs Kurzeinsätze in der Liga und zwei Partien im KNVB Beker, dem niederländischen Pendant zum deutschen DFB-Pokal.
Nun also der Schritt zurück nach Deutschland zu einem der Aufstiegsfavoriten der Landesliga. Dort trifft die Mannschaft mit der zweitbesten Offensivabteilung der Liga am 08.03 auf den TV Dinklage auf heimischen Rasen und will dann, mit Neuzugang Barbosa Alves, weiter Punkte Richtung Meisterschaft sammeln.