Erster Neuzugang: David Savic wechselt zur Fortuna von red · Heute, 06:51 Uhr · 0 Leser

David Savic (li.) wechselt zur Fortuna. – Foto: IMAGO / Nordphoto

Der erste Neuzugang der Fortuna kommt von Fortuna Düsseldorf: David Savic schließt sich den Südstädtern an. Der 21-Jährige war zuletzt Kapitän der U23 in der Regionalliga West. Seine Stammposition ist das defensive Mittelfeld.

Savic durchlief seit 2016 die Nachwuchsabteilung von Fortuna Düsseldorf. Für die Rheinländer absolvierte er insgesamt 59 Partien in der U17- und U19-Bundesliga. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam er zudem auf 53 Einsätze für die zweite Mannschaft. Trainer Matthias Mink freut sich über die Verpflichtung: „Mit David gewinnen wir einen sehr laufstarken Mittelfeldspieler, der trotz seines jungen Alters bereits Führungsaufgaben übernommen hat. Er ist hervorragend ausgebildet und soll bei uns die nächsten Karriereschritte in den Profifußball gehen.“

Auch Savic blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Nach zehn Jahren bei Fortuna Düsseldorf, die mich sportlich und persönlich geprägt haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt gekommen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich darauf, in der 3. Liga mit der Mannschaft anzugreifen und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Zukunft von Fortuna Köln zu leisten.“ ___________________________

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