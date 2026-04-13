Erster Neuzugang beim SV Ballrechten-Dottingen für die neue Saison

Der SV Ballrechten-Dottingen präsentiert mit Jonas Gutgsell (20) den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27.
Der Defensivspieler wurde beim Bahlinger SC ausgebildet und konnte bereits in der A-Junioren-Oberliga auf hohem Niveau Erfahrungen sammeln. Auch im Herrenbereich war er schon höherklassig aktiv und bringt damit wertvolle Qualität in den nächstjährigen Bezirksligakader.
„Wir stehen mit Jonas schon seit seiner Zeit in der A-Jugend beim Bahlinger SC in Kontakt und haben seine Entwicklung immer genau verfolgt“, erklärt der sportliche Leiter Alexander Kletner.
Über Stationen beim FV Lörrach-Brombach sowie zuletzt beim VfR Hausen hat er sich im Aktivenbereich weiterentwickelt und bereits wichtige Erfahrungen in der Verbandsliga gesammelt.
„Jonas bringt eine sehr gute fußballerische Ausbildung und trotz seines jungen Alters auch schon höherklassige Erfahrung mit – genau das, was unserem Kader gut tun wird“, so Kletner weiter.
„Wir sind sehr froh, dass er sich nun für uns entschieden hat. Er passt sportlich und menschlich sehr gut zum SV Ballrechten-Dottingen.“
Mit Jonas Gutgsell gewinnt der SV Ballrechten-Dottingen einen entwicklungsfähigen Defensivspieler, der die Mannschaft in der kommenden Saison verstärken wird.