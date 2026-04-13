Erster Neuzugang beim SV Ballrechten-Dottingen für die neue Saison von Alexander Kletner · Heute, 17:19 Uhr · 0 Leser

Der SV Ballrechten-Dottingen präsentiert mit Jonas Gutgsell (20) den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27. Der Defensivspieler wurde beim Bahlinger SC ausgebildet und konnte bereits in der A-Junioren-Oberliga auf hohem Niveau Erfahrungen sammeln. Auch im Herrenbereich war er schon höherklassig aktiv und bringt damit wertvolle Qualität in den nächstjährigen Bezirksligakader.

„Wir stehen mit Jonas schon seit seiner Zeit in der A-Jugend beim Bahlinger SC in Kontakt und haben seine Entwicklung immer genau verfolgt“, erklärt der sportliche Leiter Alexander Kletner. Über Stationen beim FV Lörrach-Brombach sowie zuletzt beim VfR Hausen hat er sich im Aktivenbereich weiterentwickelt und bereits wichtige Erfahrungen in der Verbandsliga gesammelt.