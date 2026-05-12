Erster Neuzugang beim 1.FC Heiningen

Der FCH verstärkt sich zur neuen Saison mit Finn Schubarth. Der 22-Jährige wechselt vom TSV Weilheim an die Voralb und bringt zusätzliche Qualität fürs Mittelfeld mit. „Schubi“ ist im Mittelfeld sowie im Angriff variabel einsetzbar und sorgt damit für mehr Flexibilität im Spiel des FCH. Mit seiner Dynamik und Vielseitigkeit passt er ideal ins Anforderungsprofil der Mannschaft.

FCH-Trainer Dominik Mader über den Neuzugang: „Mit Finn gewinnen wir einen variablen Spieler, der unserem Offensivspiel zusätzliche Möglichkeiten geben wird. Seine Art Fußball zu spielen passt hervorragend zu unserer Idee und wir sehen bei ihm noch großes Entwicklungspotenzial.“

Abseits des Platzes absolviert Finn eine Ausbildung zum Industriemechaniker und ist großer Fan von Real Madrid. Zu seinem Wechsel sagt Finn: „Ich will mich sportlich weiterentwickeln und neue Herausforderungen annehmen. Der Verein und das Umfeld passen perfekt zu meinen Zielen und ich freue mich schon sehr auf die kommende Zeit.“