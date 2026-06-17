Erster Neuzugang beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen: "Gesicht der Region"

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Nach einigen Verbandsligisten hat nun auch der 1. FC Bitterfeld-Wolfen seinen ersten Neuzugang des Sommers präsentiert. Vom Oberligisten SG Union Sandersdorf wechselt ein junges Talent zum Nachbarn. Dieses sei - wie der kürzlich verlängerte Sebastian Bark - ein "Gesicht der Region" schreiben die Bitterfelder.

"In Holzweißig aufgewachsen, konnte er bereits im Nachwuchs eine gesunde Ausbildung beim HFC genießen, bevor er im Männerbereich für Aufmerksamkeit sorgte und zuletzt sogar bei Union in der Oberliga Spielzeit sammelte", skizzierte der 1. FC Bitterfeld-Wolfen den Werdegang von Miguel Mittmeier, der in der kommenden Saison in Blau und Weiß in der Verbandsliga auflaufen wird. Zum Spielerprofil:

Der 19-jährige kam in der abgelaufenen Saison zumeist für die A-Junioren der SG Union Sandersdorf zum Einsatz, sammelte aber auch schon Minuten bei den Herren in der Oberliga. "Mit Miguel kommt ein talentierter Junge aus der Region zu uns", heißt es in der Vorstellung bei BiWo. "Wir freuen uns sehr, Miguel zur neuen Saison in unseren Reihen begrüßen zu können."

"Die Möglichkeit, auf einem guten Niveau Fußball zu spielen"

"Ich bin zum 1. FC Bitterfeld-Wolfen gewechselt, weil mich der Verein angesprochen begeistert hat. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die kommende Saison", sagt Mittmeier über seinen neuen Club. Der Verein biete "ein gutes Umfeld und mir die Möglichkeit, auf einem guten Niveau Fußball zu spielen", sagt der junge Offensivspieler, der für die A-Junioren von Union in der abgelaufenen Saison 26 Scorerpunkte in 21 Partien verbuchen konnte.