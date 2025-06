Erster Neuzugang an der Wipper

Mit Stefan Hankel wechselt der frisch gebackenen Torschützenkönig der Kreisoberliga Nordthüringen von der LSG 80 Oberheldrungen ins Stadion an der Wipper.

Stefan schnappte sich bereits im letzten Jahr die Krone und konnte diesen Erfolg noch einmal bestätigen. So kam er in 26 Spielen auf 32 Treffer und möchte die Chance nutzen, sich selbst noch einmal höherklassig zu versuchen. Der Angreifer, der von der LSG Oberheldrungen in unsere Kurstadt wechselt, wird künftig die Rückennummer 32 tragen.

Besonders Co-Trainer Marcus Bödger freut sich über den Wechsel: "Ich freue mich sehr, dass der Transfer mit Stefan geklappt hat. So einen Stürmertyp haben wir noch nicht in der Mannschaft. Zweimal hintereinander Torschützenkönig in der Kreisoberliga zu werden, spricht für sich. Außerdem wird er mit seiner Art für jede Menge Spaß sorgen.“