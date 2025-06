Erster Neuzugang am Weinberg

Vom Bezirksligisten SV Mistelgau kommt der 1. Neuzugang zu unseren Grün-Weißen. Mit dem 22-jährigen Marvin Herath schließt sich ein junger Mann unserem Team an, der seine fußballerische Ausbildung unter anderem bei der SpVgg Bayreuth und Carl-Zeiss Jena genoss. In den letzten Jahren spielte er dann für Mistelgau, wo er in 50 Spielen über 30 Tore erzielte.

Unser Sportlicher Leiter, Daniel Stöcker, sagt: "Super dass Marvin nun den Schritt wagt. Wenn er den nötigen Fleiß und Geduld mitbringt, bin ich sicher, dass er den Sprung schaffen kann. Wir haben eine klare Vorstellung, wie dies funktionieren und aussehen könnte. Aber letztendlich bleibt abzuwarten, auf welcher Position er seinen Platz im Kader findet. Lassen wir uns überraschen, den nötigen Ehrgeiz bringt er schon mal mit."