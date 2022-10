Erster Neusalzaer Punktspielsieg nach fast einem Jahr

Im dritten Heimspiel der Saison empfing der FSV 1990 Neusalza-Spremberg vor 100 Zuschauern die SG Weixdorf. Vor dem Spiel verabschiedeten und ehrten die Gastgeber ihren ehemaligen FSV Spieler Radek Selinger. Im Sommer 2021 zog es den Mittelfeldspieler nach neun Spielzeiten am Hänscheberg zum SSV 1862 Langburkersdorf. Zudem erhielt er für seine letzte Spielzeit in Neusalza-Spremberg die Auszeichnung Neusalza-Sprembergs Fußballer der Saison 2020/2021. Das Spiel selbst begannen die Platzherren mit absolutem Willen und drückten den Gast aus dem Dresdner Norden sofort in die Defensive. Vor allem Vincent Jarmer war es, welcher an fast jeder gefährlichen Offensivaktion beteiligt war. Bereits nach wenigen Sekunden sorgte eine Eingabe des rechten Mittelfeldspielers schon für erste Gefahr vor dem Weixdorfer Kasten (1.). Nach einer weiteren Eingabe des 22 jährigen Mittelfeldmannes setzte FSV Kapitän Tobias Draßdo den Ball an die Oberkante des SGW Tores (10.). In der 15. Minute konnten die Neusalzaer die erste Führung in dieser Spielzeit bejubeln. Einen Eckball von Tobias Draßdo köpfte Patrick Rangel Mendes zum 1:0 ein. Gleich die nächste offensive Aktion hatte dann wieder Vincent Jarmer, doch sein Distanzschuss strich knapp über das Gästetor. Danach verflachte das Spiel und der Wechsel der Neusalzaer Flügelspieler war keine gute Maßnahme. Die SG Weixdorf versuchten es weiterhin nur mit langen Bällen, aber die Neusalzaer Defensive hatte wenig Mühe diese weit geschlagenen Pässe abzufangen. Zudem merkte man den Weixdorfern das fehlen ihres besten Torschützen Niclas Herm-Mayer (Gelb Rot Sperre) an. Die Neusalzaer konnten den Ausfall ihrer Stammkräfte Andreas Wanacki (Urlaub) und Oleksandr Lysenko (Verletzung) deutlich besser kompensieren. Nach reichlich einer Stunde fanden die Neusalzaer wieder zu ihrem offensiv ausgerichteten Kombinationsspiel zurück. Einen straffen Schuss von Vincent Jarmer parierte Franz Meyer im Gästetor klasse (63.) und Patrick Rangel Mendes setzte den Ball aus guter Position um wenige Zentimeter am Torwinkel des SGW Kastens vorbei (66.). Die endgültige Entscheidung erspielten sich die Neusalzaer in der 70. Spielminute mit einem mustergültig vorgetragenen Angriff über Louis Rudolph, dessen Eingabe FSV Kapitän Tobias Draßdo willensstark ins Tor hämmerte und die ganze FSV Mannschaft jubeln ließ. Die Partie war damit entschieden, aber die Neusalzaer hatten noch nicht genug. Nach einem weiten Freistoß von Tobias Draßdo köpfte Benjamin Wendschuh den Ball an die Querlatte und Patrick Rangel Mendes köpfte den Abpraller zum 3:0 über die Linie (77.). In der Schlussphase hatten beide Teams noch eine Möglichkeit. Zunächst zimmerte Tom Viergutz den Ball per Freistoß an die Latte des FSV Tores (88.) und auf der Gegenseite zischte ein Distanzschuss von Lukaš Bouška über das Tor der geschlagenen Weixdorfer (88.). Der Schlusspfiff des guten Schiedsrichters Jan Schindler aus Bautzen ging im Jubel der Neusalzaer unter, welche damit nicht nur den ersten Saisonsieg feierten, sondern auch den ersten Punktspielerfolg seit 338 Tagen. Der letzte Heimsieg lag sogar 344 Tage zurück. Im Fussball eine halbe Ewigkeit. (gs)