Pokal
Auf ihn ist Verlass: Matthias Angermeir stand auch im Pokal gegen den SV München West im Kasten von Nord München-Lerchenau.
Auf ihn ist Verlass: Matthias Angermeir stand auch im Pokal gegen den SV München West im Kasten von Nord München-Lerchenau. – Foto: Johannes Traub

Erster Münchner Halbfinalist steht fest: SVN trotzt Personalnot

Viertelfinale überholt Achtelfinale – Bezirksligisten bei Kreisliga-Top-Teams

Der SV Nord München-Lerchenau trotzt der Personalnot und erreicht als erster Verein das Halbfinale des Münchner Kreispokals. Heute stehen zwei weitere Pokalbegegnungen auf dem Programm.

Erster Halbfinalteilnehmer im Münchner Pokal steht fest: SV Nord »reifere Mannschaft«

Gestern, 19:30 Uhr
SV München West
SV München WestSV München West
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
4
n.E.
6
Abpfiff

Nächste Hürde genommen: Bezirkligist München-Lerchenau steht im Halbfinale des Münchner Kreispokals. Gegen den SV München West tat sich der SV Nord lange schwer, obwohl er zunächst durch Arbnor Segashi (40.) in Führung ging. Denn: Durch einen Doppelschlag durch Lukas Hogeback und August Auspurg (61., 63.) drehte der Kreisligist die Partie, musste aber in der 79. Minute durch Dominik Besel den Ausgleich hinnehmen. Das anschließende Elfmeterschießen entschieden die Zeussel-Elf für sich. Vom Punkt entschied Amanuel Wodere die Partie.

Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München-Lerchenau: »Es war ein sehr schwieriges Spiel für uns, wir hatten leider auch etwas Personalnot. Trotzdem haben wir das Spiel gut angenommen und hatten auch immer wieder eigene Phasen, in denen wir gut drinnen waren. Letztendlich haben wir durch eine System-Anpassung in den letzten 20 Minuten das Spiel auf unsere Seite gezogen und dann auch ausgeglichen. Im Elfmeterschießen waren waren wir die reifere Mannschaft.«

SV München West – SV Nord München-Lerchenau 4:6 n.E.
SV München West: Marvin Reisinger, Luka Radulovic (69. Janis Teschner), Tareq Odeh, Mateo Kelava, Lukas Hogeback (82. Christos Bairamidis), August Auspurg, Nikolaus Ralle, Paul Lugscheider (46. Marcel Schröpfer) (46. Daniel Egwi), Julian Steinhaus (83. Julian Hippacher), Balthasar Auspurg, Lorenz Weber - Trainer: Florian Hahn
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel (27. Korbinian Hafner), Nikolaos Mangasaros, Tarak Boussarsar (66. Christian Seizer), Arbnor Segashi, Thomas Winterer, Dominik Besel, Mats Hoffmann, Vukasin Pajic (73. Peter Zeussel), Martin Angermeir (45. Amanuel Wodere) - Trainer: Peter Zeussel
Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Arbnor Segashi (40.), 1:1 Lukas Hogeback (61.), 2:1 August Auspurg (63.), 2:2 Dominik Besel (79.), 4:5 Janis Teschner (121. i.E.), 3:5 Tareq Odeh (121.), 4:6 Amanuel Wodere (121. i.E.), 2:5 Nikolaos Mangasaros (121. i.E.), 2:4 Dominik Besel (121. i.E.), 2:3 Peter Zeussel (121.)

Wer packt es ins Halbfinale im Münchner Pokal?

Heute, 19:30 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
FC Eintracht München
FC Eintracht MünchenFC Eintracht
19:30

Der vielleicht einzige Kreisklassist im Münchner Viertelfinale, der FC Eintracht München, gastiert bei Alte Haide. Beide schlugen im Achtelfinale bereits Bezirksligisten. Alte Haide schlug Waldeck-Obermenzing, während Eintracht München gegen den TSV Zorneding gewann.

Di., 21.10.2025, 19:30 Uhr
FC Neuhadern München
FC Neuhadern MünchenFC Neuhadern
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
19:30

Der FC Neuhadern hat das vermeintlich schwerste Los im Pokal erwischt. Am Dienstag, dem 21. Oktober, fordert der formstarke Kreisligist von Dario Casola den bisher ungeschlagenen VfB Forstinning.

Vorteil für Neuhadern: Bisher legte Trainer Gery Lösch den Fokus klar auf die Bezirksliga. Aber: Auch mit einer etwas durch gewürfelten Mannschaft schlug der VfB den Kreisliga-Spitzenreiter Fürstenried.

Viertelfinale: Auf wen trifft Bezirksligist SV Untermenzing im Münchner Pokal?

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
FC Alemannia München
FC Alemannia MünchenAlemannia M.
19:00

Die Paarung im letzten Viertelfinale steht indes noch nicht fest. Am Mittwoch, dem 15. Oktober, spielen die SpVgg Feldmoching (Kreisliga 1) und der FC Alemannia München (Kreisklasse 5) zunächst das letzte Viertelfinale aus. Der Sieger trifft auf den SV Untermenzing.

