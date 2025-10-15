Erster Münchner Halbfinalist steht fest: SVN trotzt Personalnot

Der SV Nord München-Lerchenau trotzt der Personalnot und erreicht als erster Verein das Halbfinale des Münchner Kreispokals. Heute stehen zwei weitere Pokalbegegnungen auf dem Programm.
Nächste Hürde genommen: Bezirkligist München-Lerchenau steht im Halbfinale des Münchner Kreispokals. Gegen den SV München West tat sich der SV Nord lange schwer, obwohl er zunächst durch Arbnor Segashi (40.) in Führung ging. Denn: Durch einen Doppelschlag durch Lukas Hogeback und August Auspurg (61., 63.) drehte der Kreisligist die Partie, musste aber in der 79. Minute durch Dominik Besel den Ausgleich hinnehmen. Das anschließende Elfmeterschießen entschieden die Zeussel-Elf für sich. Vom Punkt entschied Amanuel Wodere die Partie.
Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München-Lerchenau: »Es war ein sehr schwieriges Spiel für uns, wir hatten leider auch etwas Personalnot. Trotzdem haben wir das Spiel gut angenommen und hatten auch immer wieder eigene Phasen, in denen wir gut drinnen waren. Letztendlich haben wir durch eine System-Anpassung in den letzten 20 Minuten das Spiel auf unsere Seite gezogen und dann auch ausgeglichen. Im Elfmeterschießen waren waren wir die reifere Mannschaft.«
SV München West – SV Nord München-Lerchenau 4:6 n.E.
SV München West: Marvin Reisinger, Luka Radulovic (69. Janis Teschner), Tareq Odeh, Mateo Kelava, Lukas Hogeback (82. Christos Bairamidis), August Auspurg, Nikolaus Ralle, Paul Lugscheider (46. Marcel Schröpfer) (46. Daniel Egwi), Julian Steinhaus (83. Julian Hippacher), Balthasar Auspurg, Lorenz Weber - Trainer: Florian Hahn
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel (27. Korbinian Hafner), Nikolaos Mangasaros, Tarak Boussarsar (66. Christian Seizer), Arbnor Segashi, Thomas Winterer, Dominik Besel, Mats Hoffmann, Vukasin Pajic (73. Peter Zeussel), Martin Angermeir (45. Amanuel Wodere) - Trainer: Peter Zeussel
Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Arbnor Segashi (40.), 1:1 Lukas Hogeback (61.), 2:1 August Auspurg (63.), 2:2 Dominik Besel (79.), 4:5 Janis Teschner (121. i.E.), 3:5 Tareq Odeh (121.), 4:6 Amanuel Wodere (121. i.E.), 2:5 Nikolaos Mangasaros (121. i.E.), 2:4 Dominik Besel (121. i.E.), 2:3 Peter Zeussel (121.)
Der vielleicht einzige Kreisklassist im Münchner Viertelfinale, der FC Eintracht München, gastiert bei Alte Haide. Beide schlugen im Achtelfinale bereits Bezirksligisten. Alte Haide schlug Waldeck-Obermenzing, während Eintracht München gegen den TSV Zorneding gewann.
Der FC Neuhadern hat das vermeintlich schwerste Los im Pokal erwischt. Am Dienstag, dem 21. Oktober, fordert der formstarke Kreisligist von Dario Casola den bisher ungeschlagenen VfB Forstinning.
Vorteil für Neuhadern: Bisher legte Trainer Gery Lösch den Fokus klar auf die Bezirksliga. Aber: Auch mit einer etwas durch gewürfelten Mannschaft schlug der VfB den Kreisliga-Spitzenreiter Fürstenried.
Die Paarung im letzten Viertelfinale steht indes noch nicht fest. Am Mittwoch, dem 15. Oktober, spielen die SpVgg Feldmoching (Kreisliga 1) und der FC Alemannia München (Kreisklasse 5) zunächst das letzte Viertelfinale aus. Der Sieger trifft auf den SV Untermenzing.
