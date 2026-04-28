Erster Matchball: VfB Forstinning kann heute den Aufstieg perfekt machen Meisterschaft winkt von Christian Scharl · Heute, 10:57 Uhr · 0 Leser

Mike Opara kann mit dem VfB Forstinning heute den Aufstieg feiern. – Foto: Manfred Neueder/FuPa

Ein Sieg beim TSV Peterskirchen reicht dem VfB Forstinning zur Meisterschaft. Die Mannschaft ist seit Saisonbeginn ungeschlagen.

Am späten Nachmittag reist der VfB Forstinning heute für eine vorgezogene Partie zum TSV Peterskirchen. Aber kehrt der Bezirksliga-Tabellenführer bereits als Landesligist wieder zurück? Diese Frage beantwortet sich ab 19.30 Uhr im Mörntal-Stadion in Peterskirchen. Heute, 19:30 Uhr Peterskirchen Peterskirchen VfB Forstinning Forstinning 19:30 PUSH Durch die eigene Siegesserie von nun acht Partien in Folge und die beiden Niederlagen des FC Aschheim zuletzt vergrößerte sich der Vorsprung des VfB Forstinning an der Tabellenspitze auf sieben Punkte. Ergo reicht bei noch drei verbleibenden Saisonpartien ein Sieg für die Sicherung des Meistertitels und des sofortigen Wiederaufstiegs in die Landesliga.