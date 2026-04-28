Erster Matchball: VfB Forstinning kann heute den Aufstieg perfekt machen

Ein Sieg beim TSV Peterskirchen reicht dem VfB Forstinning zur Meisterschaft. Die Mannschaft ist seit Saisonbeginn ungeschlagen.
Am späten Nachmittag reist der VfB Forstinning heute für eine vorgezogene Partie zum TSV Peterskirchen. Aber kehrt der Bezirksliga-Tabellenführer bereits als Landesligist wieder zurück? Diese Frage beantwortet sich ab 19.30 Uhr im Mörntal-Stadion in Peterskirchen.
Durch die eigene Siegesserie von nun acht Partien in Folge und die beiden Niederlagen des FC Aschheim zuletzt vergrößerte sich der Vorsprung des VfB Forstinning an der Tabellenspitze auf sieben Punkte. Ergo reicht bei noch drei verbleibenden Saisonpartien ein Sieg für die Sicherung des Meistertitels und des sofortigen Wiederaufstiegs in die Landesliga.
Dieses im vergangenen Abstiegssommer noch undenkbare Szenario erkämpfte sich der VfB Forstinning mit einem unglaublichen Spieljahr. „Was wir abreißen, ist der Wahnsinn. Wir sind immer noch ungeschlagen“, zeigt auch Trainer Gery Lösch einen kleinen Anflug von Stolz auf die Gesamtbilanz. Der VfB Forstinning möchte also seinen ersten von drei Meister-Matchbällen unbedingt nutzen, ehe dann am kommenden Freitag bereits der nächste Höhepunkt mit dem Kreisfinale im Totopokal gegen Eintracht München folgt.