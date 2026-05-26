Erster Matchball für SG Prechtal/Oberprechtal liegt auf

Ein früher Platzverweis brachte die SG Prechtal/Oberprechtal nicht vom Weg ab. – Foto: Daniel Thoma

Tabellenführer SG Prechtal/Oberprechtal steht vor dem Sprung in die Landesliga. Die verbliebenen Verfolger erleiden Niederlagen, der Spitzenreiter baut den Vorsprung auf sieben Punkte aus.

Es dürfte die früheste Rote Karte der Saison gewesen sein: Gerade vierzig Sekunden war das Spiel zwischen SV Endingen und SG Prechtal/Oberprechtal alt, als Gästekeeper Claudius Gass die Notbremse gegen SVE-Stürmer Hussein Bazzi zog. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Heiko Günther, der Trainer der SpVgg. Buchenbach, lobte seine Elf für eine "sehr überzeugende Leistung – wie wir sie auch in den drei Spielen davor gezeigt haben". Die Dreisamtäler hatten zwar in Prechtal die Segel streichen müssen (1:3), in der Folge aber den Tabellendritten Freiamt-Ottoschwanden (2:0), den Bezirkspokalfinalisten Simonswald/Obersimonswald (3:2) und nun auch den zweitplatzierten SV Rot-Weiss Glottertal (4:3) bezwungen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

TV Köndringen gewinnt die "Hitzeschlacht" gegen Freiamt-Ottoschwanden

Der TV Köndringen bezwang den Tabellendritten SG Freiamt-Ottoschwanden in einer Hitzeschlacht mit 2:1. " Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Joel Mundinger, SG Ihringen/Wasenweiler: "Der Sieg könnte noch wichtig werden"

"Wir haben nicht mehr viele Chancen auf den Klassenerhalt", räumte Joel Mundinger, der Trainer des Tabellenvorletzten SG Ihringen/Wasenweiler, ein. "Aber dieser Sieg könnte noch wichtig werden." Die Kaiserstühler hatten den SV Au-Wittnau mit 1:0 bezwungen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.