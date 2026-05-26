Erster Matchball für SG Prechtal/Oberprechtal liegt auf

Tabellenführer SG Prechtal/Oberprechtal steht vor dem Sprung in die Landesliga. Die verbliebenen Verfolger erleiden Niederlagen, der Spitzenreiter baut den Vorsprung auf sieben Punkte aus.
SG Prechtal/Oberprechtal verdaut frühe Rote Karte gegen Keeper Gass
Es dürfte die früheste Rote Karte der Saison gewesen sein: Gerade vierzig Sekunden war das Spiel zwischen SV Endingen und SG Prechtal/Oberprechtal alt, als Gästekeeper Claudius Gass die Notbremse gegen SVE-Stürmer Hussein Bazzi zog. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
SpVgg. Buchenbach entwickelt sich zum Spezialisten gegen Topteams
Heiko Günther, der Trainer der SpVgg. Buchenbach, lobte seine Elf für eine "sehr überzeugende Leistung – wie wir sie auch in den drei Spielen davor gezeigt haben". Die Dreisamtäler hatten zwar in Prechtal die Segel streichen müssen (1:3), in der Folge aber den Tabellendritten Freiamt-Ottoschwanden (2:0), den Bezirkspokalfinalisten Simonswald/Obersimonswald (3:2) und nun auch den zweitplatzierten SV Rot-Weiss Glottertal (4:3) bezwungen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
TV Köndringen gewinnt die "Hitzeschlacht" gegen Freiamt-Ottoschwanden
Der TV Köndringen bezwang den Tabellendritten SG Freiamt-Ottoschwanden in einer Hitzeschlacht mit 2:1. " Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Joel Mundinger, SG Ihringen/Wasenweiler: "Der Sieg könnte noch wichtig werden"
"Wir haben nicht mehr viele Chancen auf den Klassenerhalt", räumte Joel Mundinger, der Trainer des Tabellenvorletzten SG Ihringen/Wasenweiler, ein. "Aber dieser Sieg könnte noch wichtig werden." Die Kaiserstühler hatten den SV Au-Wittnau mit 1:0 bezwungen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.