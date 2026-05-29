Erster Matchball für den Spitzenreiter

– Foto: Brennpunkt Orange

Es ist angerichtet für einen Fußball-Nachmittag mit besonderer Brisanz. Wenn Tabellenführer SV SCHOTT Jena am Wochenende beim SV Blau-Weiß ’90 Neustadt/Orla gastiert, geht es nicht nur um drei Punkte – es geht um die mögliche Krönung einer außergewöhnlichen Saison. Mit einem Auswärtssieg auf der Roten Erde könnte sich die Mannschaft von Trainer Christian Kummer vorzeitig zum Thüringenmeister küren und damit den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte feiern.

Dass sich die Zuschauer auf offensive Unterhaltung freuen dürfen, liegt dennoch auf der Hand. Zwei Mannschaften mit Offensivdrang, Tempo und Selbstvertrauen treffen aufeinander. Ob daraus allerdings ein wildes Scheibenschießen entsteht, ist für Kummer zweitrangig. „Ob es am Wochenende 5:4 oder 1:0 für uns endet, ist mir ziemlich egal“, sagt der Trainer mit einem Schmunzeln. „Insgesamt gewinne ich aber lieber 1:0 – schon allein, weil die Hüter dann auch zufriedener mit sich und ihren Vorderleuten sind.“

Die Voraussetzungen könnten emotionaler kaum sein. Während SCHOTT Jena mit zuletzt überragender Konstanz durch die Liga marschierte und jüngst sogar die Marke von 100 Saisontoren knackte, wartet mit Neustadt/Orla ausgerechnet eines der formstärksten Teams der Rückrunde. Die Ostthüringer haben selbst bereits mehr als 70 Treffer erzielt und stellen damit die zweitbeste Offensive der Thüringenliga. Hinter SCHOTT und Arnstadt sammelte Blau-Weiß in der Rückrunde die drittmeisten Punkte – nur drei weniger als der Spitzenreiter. Entsprechend groß ist der Respekt auf Seiten der Gäste. „Neustadt spielt eine tolle Saison und eine herausragende Rückrunde. Was sie offensiv mitunter abreißen, ist super“, sagt Christian Kummer vor der Partie. Der SCHOTT-Coach erwartet „wieder ein enges Spiel“ – trotz der beeindruckenden Zahlen beider Angriffsreihen.

Vorfreude statt Nervosität

Die Stimmung im Lager der Jenaer sei vor dem womöglich entscheidenden Spiel ausgesprochen positiv. Das spielfreie Wochenende sowie die Feiertage hätten der Mannschaft gutgetan. „Die Mannschaft hatte nochmal Zeit, Energie zu sammeln. Die lange Saison macht sich langsam bemerkbar“, erklärt Kummer. Von übermäßiger Nervosität spüre er allerdings nichts: „Erhöhte Anspannung nehme ich nicht wahr, sondern einen gesunden Fokus und eine gewisse Vorfreude auf die kommende Aufgabe in Neustadt.“

Es wäre der bislang größte Triumph in der noch jungen Trainerkarriere von Christian Kummer. Bereits 2022 führte der SCHOTT-Coach die zweite Mannschaft von SCHOTT Jena zur Meisterschaft in der Landesklasse – damals noch gemeinsam mit seinem heutigen Co-Trainer „Poßi“, der zu jener Zeit selbst noch auf dem Platz stand. Doch wie damals würde der sportliche Erfolg diesmal nicht mit einem Aufstieg belohnt werden. „Wenn am Ende die Meisterschaft unter Dach und Fach ist, dann ist das für mich persönlich der größte Triumph“, sagt Kummer offen. „Er ist das Ergebnis harter Arbeit von Mannschaft und Trainerteam. Wir sind eine starke Einheit geworden und haben aus den letzten Saisons gute und richtige Fortschritte gemacht.“

Die Tatsache, dass ein möglicher Oberliga-Aufstieg aufgrund der Vereinsentscheidung nicht wahrgenommen wird, schmerzt den Coach dennoch spürbar. „Ich denke, man kann nachvollziehen, dass ich persönlich sehr enttäuscht bin über die Entscheidung des Vereins“, erklärt Kummer. „Sportlich hätte mich die nächste Liga gereizt. Mannschaft und Trainerteam hätten den Gang nach oben auch verdient gehabt.“ Trotzdem überwiegt inzwischen wieder der Stolz auf das Erreichte – und auf die Perspektive. Der Kern der Mannschaft bleibt zusammen, die Entwicklung soll fortgesetzt werden. Doch bevor der Blick in die Zukunft geht, wartet zunächst der vielleicht entscheidende Schritt zum Titel.

Und der soll ausgerechnet auf der traditionsreichen Roten Erde in Neustadt gelingen – in einem Duell zweier offensivstarker Mannschaften, das alles mitbringt, was ein echtes Spitzenspiel braucht.