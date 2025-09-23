Erster Mannschaftsabend der SV Dohren Damen

Am Freitag Abend fand der erste Mannschaftsabend unserer Damenmannschaft statt und der hatte es in sich! Gemeinsam haben wir wichtige Themen für die kommende Zeit besprochen: Die Wahl der Kapitänin, die Verteilung verschiedener Ämter und unsere Pläne für die nächsten Monate standen auf dem Programm.

Natürlich durfte neben all den organisatorischen Punkten auch der Spaß nicht fehlen. Bei leckeren Cocktails und gutem Essen haben wir in entspannter Runde zusammengesessen, gelacht und neue Ideen gesammelt. Ein besonderes Highlight des Abends: Wir haben unsere neuen T-Shirts bekommen! Ein riesiges Dankeschön geht dabei an einen Sponsor, der uns mit einer großzügigen Unterstützung diese schicken Shirts ermöglicht hat.