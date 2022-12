Erster LuckyFitness-Cup in Haldensleben

Kaum beginnt das neue Jahr 2023, schon geht es sportlich wieder heiß her. Gestandene Bördeoberliga-Teams, zwei Landesklasse-Mannschaften und der Primus der Bördeliga finden sich am 7.1.2023 zur ersten Auflage des LuckyFitness-Cups in der Haldensleber Ohrelandhalle ein. Der Gastgeber Blau-Weiß Neuenhofe, der nun zum elften Mal ein Hallenturnier in dieser Größenordnung veranstaltet, der Haldensleber SC mit seiner U23 als Titelverteidiger, SV Grün-Weiß Süplingen, SV Gutenswegen/ Kl.Ammensleben, der Bebertaler SV, SG Velsdorf/Mannhausen, der TSV Bregenstedt und der SV Etingen/Rätzlingen komplettieren das Teilnehmerfeld.



Das Turnier, welches wieder mit einer Vollbande absolviert wird, beginnt samstags um 15 Uhr. Der Turniermodus ist wie immer. Zwei Gruppen mit jeweils vier Teams. Die ersten beiden Teams der Gruppe kommen ins Halbfinale, dessen Sieger dann das Finale bestreiten. Die Platzierungsspiele werden im Neunmeterschießen ermittelt. Ebenso bietet das Neunmeterschießen der Trainer wieder Spannung. Die Auslosung der Gruppen findet im Vorfeld bei LuckyFitness in Haldensleben statt.

Bereits am Samstagvormittag um 10 Uhr findet das Turnier der alten Herren statt. Die Teams hierfür werden in den nächsten Tagen noch bekanntgegeben



Eine Tombola verspricht auch wieder attraktive Präsente. LuckyFitness.de Haldensleben, das Haldensleber Wiesenei, EP Flohr, König Industrieanstriche, MH Sportevents, Remondis, EP Jordan und Gladow-Pätz GmbH bieten hierfür interessante Preise. Das erste Los ist im Eintrittspreis, der 5€ beträgt, enthalten. Weitere Lose können vor Ort für 1€ pro Los gekauft werden.