Erster Ligasieg für niederländischen Trainer Blaauw

Der SV Grenzland Laarwald hat das mit Spannung erwartete Grafschafter Derby gegen den SV Borussia 08 Neuenhaus erfolgreich mit 3:1 für sich entschieden und die drei Punkte am Ende verdientermaßen eingefahren.

Das Publikum strömte in großen Scharen herbei, weshalb die Kulisse am Spielfeldrand hervorragend war. Was sich jedoch auf dem Rasen abspielte, war eine ganz andere Geschichte. Die Zuschauer bekamen ein besonders schlechtes Spiel geboten. Das lag teils an der drückenden Hitze, vor allem aber an den extremen personellen Problemen beim SV Borussia 08 Neuenhaus. Während die Heimelf aus Laarwald nahezu in Bestbesetzung antreten konnte und lediglich ein paar Akteure fehlten, die im Sommer aufgehört oder den Verein gewechselt hatten, fehlte bei Neuenhaus die halbe Stammelf. Mit einer komplett neuen Mannschaft versuchte der Gast, das Beste daraus zu machen.

Bis zum ersten Treffer war auf dem Platz absolut nichts passiert, sodass im Grunde jede Mannschaft hätte treffen können. Schließlich ging der Gast durch Lasse Ter Haar mit 0:1 in Führung. Er spielte als einer der wenigen stark, hatte gute Aktionen und erzielte ein schönes Tor. Auf der Gegenseite blickte Laarwald eigentlich auf eine gute Vorbereitung unter dem neuen Coach Sander Blaauw aus Coevorden zurück. In der ersten Halbzeit war von dieser eingespielten Formation jedoch kaum etwas zu merken; das Niveau auf dem Platz war schlichtweg dramatisch schlecht.

Später Doppelpack bringt die Wende

Nach der Pause kämpfte sich Laarwald zurück und belohnte sich mit dem verdienten 1:1. Das Tempo war enorm niedrig, es gab viele Fehler und es fehlte der Kampfgeist, den man auf diesem Niveau und in einem Derby erwartet. Es war sogar so schlimm, dass Spieler auf dem Platz offen sagten, sie hätten überhaupt keinen Bock mehr. Erst nach dem 2:1 für Laarwald, etwa zwanzig Minuten vor dem Abpfiff, begann die Partie zu leben. Die Schlussphase war noch recht ansehnlich, aber davor passierte gefühlt minutenlang überhaupt nichts.

Für den Coach aus Coevorden war es ein schöner Erfolg, dass ausgerechnet sein Landsmann Pascal Doldersum mit zwei Treffern zum Matchwinner avancierte. Durch den 3:1-Sieg stehen beide Teams nun punktgleich im Mittelfeld der Tabelle. Wenn sie dieses schwache Niveau beibehalten, werden beide Mannschaften sicher nicht oben mitspielen können.

SV Grenzland Laarwald: Scholte-Eekhoff, Platje, Thys, Doldersum (85. Wortmeyer), Schütte (86. Otto), Wolbert (73. Broekman), L. Langius, Luttermann, J. Langius, V. Langius (73. Pötter), Nakken

SV Borussia 08 Neuenhaus: Wesselink, Beckmann, Weelink, Erdem, Holtvlüwer (71. Wüppen), Duchewitz, Ter Haar (89. Wüppen), Remie, Plescher, Zeitel (71. Zander), Lange (89. Wolberink)

Tore: 0:1 Ter Haar (29.), 1:1 Doldersum (52.), 2:1 Platje (62.), 3:1 Doldersum (77.)