Erster Kreisklassen-Sieg für Neufraunhofen II

Am dritten Spieltag konnte der SV Neufraunhofen II den ersten Dreier der noch jungen Saison einfahren. Beim SV Landshut-Münchnerau gewann die Mannschaft von Jonas Huber mit 2:0 (2:0) und feierte damit den historischen ersten Kreisklassen-Sieg.

Vor 100 Zuschauern und hochsommerlichen Temperaturen teilten sich beide Teams zunächst die Kräfte ein und begannen mit lockerem Abtasten. So dauerte es eine halbe Stunde, bis ein Standard das Spiel eröffnete. Eine Bauernschmid-Ecke segelte an Freund und Fein vorbei und Dennis Kurz hielt den Schlappen zur Gästeführung hin (31.). Die Grafen blieben am Drücker und erhöhten in der 39.Minute. Einen scharfen Freistoß von Florian Szabo verlängerte Tobias Kainz ins eigene Tor. Münchnerau versteckte sich nicht, aber konnte die wenigen Chancen nicht nutzen.

Im zweiten Durchgang verteidigte der SVN II den Vorsprung reif weg und hatte dabei einen prima aufgelegten Torhüter Michael Schmid, bei dem in letzter Konsequenz Endstation war. Leon Ratzenböck und Rene Fredlmeier bissen sich am SVN-Schlussmann die Zähne aus. In der Nachspielzeit sah Stürmer Christoph Ritthaler vom SVM noch die Ampelkarte.

„Vor dem Tor waren wir heute eiskalt und haben dieses Mal den Vorsprung reif und mit einem guten Torhüter nach Hause gebracht“, so der zufriedene Sportliche Leiter Tobias Schratzenstaller.

Im Anschluss unterlag die dritte Mannschaft des SV Neufraunhofen dem letztjährigen Kreisklassen-Reserve-Meister SV Landshut-Münchnerau II knapp mit 1:0. Für die Mannschaft um Kapitän Franz Lechner war dies die erste Pflichtspielniederlage seit Mai 2024.