Erster kleiner Lichtblick – TSV Solln egalisiert frühen 0:2-Rückstand

Im vorgezogenen Heimspiel gegen die FT Gern musste Trainer Hans Kleemann zunächst den verletzungsbedingten Ausfall von Stammkapitän und Innenverteidiger Basti Jell und Stürmer Simon Metzger kompensieren. Für Jell lief von Anfang an Michael Schmid neben Luca Bausch auf (Johannes Campe übernahm die Kapitänsbinde), und Luis Stephan konnte nach Abwesenheit im letzten Spiel Simon Metzger in der Startelf ersetzen. Der Sollner Coach griff im Rahmen einer gewissen Neuorientierung zu einer Maßnahme, die Außenstehende etwas verwundert haben dürfte. Er beließ Lejs Dedic, Niek Khazali und Sammy Schewe zunächst auf der Bank, die im Übrigen reichlich besetzt war (dank Anstoß zur üblichen Trainingszeit). Dafür standen Alex Metzger und Dominik Kugler in der Startelf, und Johannes Campe konnte die zuletzt eingenommene Position in der Innenverteidigung ohnehin zugunsten des defensiven Mittelfelds räumen.

Nach der unerwarteten und dazu noch mehr als deutlichen 0:4-Schlappe beim FC Teutonia war es bei der Erstvertretung des TSV Solln verständlicherweise um die Stimmung nicht zum Besten bestellt. Dass schlechte Stimmung aber im Kampf um Punkte ein miserabler Ratgeber ist, wurde der Mannschaft in den vergangenen Tagen seitens der Verantwortlichen aufgezeigt.

Trotzdem blieb die Atmosphäre am Spielfeldrand hörbar positiv. Sowohl der Coach als auch die Ersatzspieler und die trotz der Kälte anwesenden Fans motivierten die Mannschaft. Jeder Spieler wurde namentlich angesprochen. Es sah tatsächlich danach aus, als ob die Platzherren den frühen Rückstand wegsteckten und sich sammelten. In der 10. Minute nahm Seref Sözer einen Steilpass von Michael Schmid an, doch er traf nur ins Toraus. Ein paar Minuten später ging auch Luis Stephans Ball nach Zuspiel von Johannes Campe neben das Gehäuse (15.). Danach überstanden die Sollner einen Angriff der Gerner (Schmid klärt ins Seitenaus, Campe köpft Einwurf weg, Nachschuss weit drüber/16.). Daraufhin scheiterte Alex Metzger zwei Mal an der gegnerischen Defensive (Epp zum Keeper; Gern dreht/beides 16.). Zudem beendete der durch sein ausgezeichnetes Stellungsspiel bekannte Gästekeeper Fabio Bove eine schöne Zusammenarbeit zwischen Luis Stephan und Alex Metzger (20.).

Das Hinspiel in Gern im September hatten die Sollner noch gewonnen, wenn auch nur knapp mit 2:1. Ähnliches wollten sie natürlich auch im Rückspiel schaffen. Danach sah es freilich schon nach wenigen Minuten nicht mehr aus. Zwei gut gemeinte Versuche eines Spielaufbaus jeweils zwischen Alex Hassinger und Luis Stephan gingen gründlich schief, da sich beide Male ein gegnerisches Bein dazwischenschob und die entstandene Lücke in der Abwehr ausnutzte. So kamen die Gäste bereits in der 3. Minute zum 0:1 durch Soller, und nur weitere 3 Minuten später erhöhte Dabic auf 0:2 (6.). Keeper Maximilian Hassinger war beide Male ohne Chance.

Nachdem Luca Bausch und Michael Schmid und Michael Schmid einen Angriff von Gern erfolgreich abgewehrt hatten und Epp nach Einwurf ins Toraus geköpft hatte (21.), war wieder die Heimelf am Zug. Alex Hassinger und Dominik Kugler starteten eine Offensive, die ins Toraus geklärt wurde (22.); Benni Minovs Eckball ging auf der anderen Seite ins Toraus (23.). Das Lob ihres Trainers wurde den Akteuren dennoch zuteil. Danach hatten die Gastgeber längere Zeit kaum Gelegenheiten; sie mussten sich vielmehr mit Angriffen des Gegners herumschlagen. Dabei half ihnen aber zum einen die Abseitsfalle (26.), aber auch die fehlende Präzision der Gerner (Dabic ins Toraus/28.). Dass Solln ein paar fähige Defensivleute im Kader hat, war darüber hinaus nicht zu unterschätzen (z.B. Benni Minov entschärft Freistoß per Kopf (30.). Etwas später setzte sich Alex Hassinger zunächst toll gegen Vrbica durch, aber Gern holte sich das Spielgerät zurück; Luis Stephan und ein Kollege konnten den Angriff unterbinden. Die Ecke konnten die Gastgeber ins Toraus klären; den folgenden Eckball wehrte die heimische Defensive ab, und den Nachschuss hielt Maximilian Hassinger (34.). Etwas ungestüm ging Seref Sözer kurz danach gegen seinen Gegenspieler vor. Dafür sah er Gelb, aber der Freistoß richtete keinen Schaden an (35.).

Daraufhin strebten die Platzherren spürbar eine Veränderung des Spielstands noch vor der Pause an. Gegen Luis Stephan hielt Keeper Bove, und kurz darauf scheiterte Alex Metzger im Zusammenspiel mit Luis Stephan an der Gerner Abwehr (37.). Ein wunderschöner Spielzug ausgehend von Benni Minov über Alex Hassinger zu Dominik Kugler schlug knapp fehl, da Kuglers Schuss links am Gehäuse vorbei ging (38.). Auch mit einem Freistoß von rechts hatte Dominik Kugler Pech; der Ball ging gegenüber ins Seitenaus (40.). Keeper Bove vereitelte einen möglichen Treffer von Benni Minov (43.), dann machten Bove und seine Vorderleute einem erneuten Sollner Angriff (André Metzger, Sözer, Stephan) ein Ende (44.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Bove noch rechtzeitig den Fuß an dem gerade von Seref Sözer eroberten Ball (45.). So gingen die Gastgeber mit dem unveränderten Rückstand von 0:2 in die Kabine, aber niemand konnte ihnen mangelnden Einsatzwillen und Instabilität vorwerfen.

Zum Seitenwechsel ging Trainer Kleemann mit vier Wechseln nahezu „in die Vollen“. Lejs Dedic, Niek Khazali und Sammy Schewe, die 45 Minuten lang auf der Bank geschmort hatten, durften ran, dazu noch „Oldie“ Tobi Steger. Draußen blieben Alex Hassinger, Alex Metzger, Michael Schmid und Seref Sözer. Damit ergaben sich neue Möglichkeiten. Fürs Erste änderte sich jedoch am Spielstand nichts. Luis Stephan musste sich nach Vorlage von Tobi Steger dem Gerner Kapitän Simunovic geschlagen geben, der den Ball zu seinem Keeper spielte (47.), dann schnappte Bove Lejs Dedic den Diagonalball von Luca Bausch weg, und schließlich geriet Luis Stephans diagonaler Schuss zu weit (49.).

Auf der anderen Seite tat Solln der Auswärtsmannschaft nicht den Gefallen, eine Erhöhung des Resultats zuzulassen. Dominik Kugler klärte einen Querpass des eingewechselten Kruft ins Toraus (50.) und Keeper Hassinger hatte Sollers Eckball sicher (51.). Dann wieder die Gastgeber: Schewe auf Dedic, doch Bove hält (53.). Danach klärt Bove Schewes Ball, doch der sich daraus ergebende Konter verpufft (54.). Es sollte noch ein bisschen dauern, bis die Gastgeber endlich etwas Zählbares verbuchen durften. Wieder einmal waren es zwei Joker, die zuschlugen. Lejs Dedic retournierte einen abgewehrten Ball, und Tobi Steger war noch „auf Empfang“ und netzte zum 1:2-Anschlusstreffer ein (62.). Beiden muss man eine Super-Reaktionsschnelligkeit bescheinigen. Ziemlich verärgert war das Sollner Lager in der 66. Minute, als der Schiri nach toller Balleroberung von Johannes Campe Lejs Dedic wegen angeblicher Abseitsstellung zurückpfiff. Danach hatte Solln aber richtig Glück, als ein Gerner nur den Pfosten traf (66.).

Kurz darauf musste der fleißige Dominik Kugler verletzt aufgeben (67.). Der für ihn eingewechselte Alex Schrank erwies sich als genau der Richtige und machte einen Riesenjob auf der Außenbahn, aber auch im Strafraum. Was die Offensive betrifft, so durften die Zuschauer einige Aktionen ihrer Sollner bewundern, bei denen vorerst aber noch nicht das Gewünschte herauskam. Eine tolle Ballstafette, ausgehend von einer Balleroberung von Luca Bausch und Luis Stephan zu Sammy Schewe erreichte Tobi Steger nicht, denn Bove war einmal mehr schneller (68.). Nachdem gegenüber Vrbica keinen Abnehmer gefunden hatte (Toraus/69.), waren wieder die Sollner in Ballbesitz. Wenig später hielt Bove Sammy Schewes Querpass. Da hätten die Gastgeber einen Freistoßpfiff für ein vorausgegangenes Foul erwartet, aber der unterblieb (70.).

In Bedrängnis gerieten die Platzherren in der 76. Minute, doch die Gerner brachten die Kugel trotz mehrerer Anläufe nicht im Tor unter. Zu diesem Zeitpunkt war die Rückeinwechslung des inzwischen erholten Seref Sözer für den ausgepowerten Benni Minov angezeigt (Niek Khazali rückte in die Mitte/76.). Eine Weile mussten die Sollner noch warten, bis es erneut „klingelte“. In der 80. Minute wollte sich Tobi Steger nicht mit einem Ballverlust abfinden und hielt seinen Gegenspieler (Gelb für Steger). In der 83. Minute fing Keeper Bove noch in bewährter Manier einen Querpass von Sammy Schewe vor dem heraneilenden Tobi Steger ab. Zwei Minuten später aber fand ein Querpass sein Ziel, nämlich der von Luis Stephan, den Lejs Dedic zum viel umjubelten 2:2-Ausgleichstreffer verwertete (85.). Unmittelbar darauf konnten die Gastgeber von Glück sagen, dass der Ball bei einem Gegenangriff von Gern an den Pfosten knallte. Dass die Gäste ihrerseits unbedingt aus den „rotgefärbten“ Plätzen rauskommen wollten, ihnen aber der dafür notwendige Dreier nicht gelang, merkte man an ihrer zunehmenden Nervosität. Nach einem berechtigten Freistoßpfiff wegen eines Fouls an Luis Stephan schlug Soller den Ball weg und sah dafür Gelb (89.). Eine allerletzte Gelegenheit für die Gäste per Freistoß durch Drath vereitelte Sollns sicherer Keeper Maximilian Hassinger.

Freilich befreit das Remis auch die Sollner nicht von ihren Abstiegssorgen, aber es ist der erste Punktgewinn der Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Hans Kleemann in einem Pflichtspiel und ein Schritt in die richtige Richtung. Danke den Jungs auf dem Platz, aber auch denen auf der Bank, insbesondere denen, die in der Kälte ausharrten und wegen „Überzähligkeit“ nicht zum Einsatz kamen, aber durchaus zum Teamklima beitrugen: Ersatzkeeper Paul Kult sowie Anton Buergers, Chris Hassinger und Marco Kornmesser.

Nach dem spielfreien Osterwochenende empfängt der TSV Solln den TSV Neuried der mit derzeit 2 Punkten Vorsprung (allerdings vor Abschluss des 19. Spieltags) einholbar ist, was den Sollnern ein Ansporn sein sollte und was sie mit neuem Schwung auch schaffen sollten. Die knappe 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel sollte lediglich als Motivation dienen.