Erster Italiener beim FC Energie Cottbus

Der Drittligist FC Energie Cottbus hat nach der Verpflichtung von Merveille Biankadi nun auch den italienischen Abwehrspieler Simon Straudi unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige spielte zuletzt beim bis zum Sommer noch österreichischen Erstligisten SK Austria Klagenfurt und wechselt nun als vereinsloser Akteur nach Cottbus.
„Simon war in der zurückliegenden Woche auch schon bei uns im Training, was wir aber bewusst nicht kommuniziert haben. Auf der rechten Außenbahn hatten wir defensiv nominell nur einen Spieler im Kader, so dass wir uns dort noch breiter aufstellen wollten. Simon hat uns im Training überzeugt und dann sind wir uns schnell einig geworden“, sagte Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.
„Simon ist ein sehr interessanter und gestandener Spieler, den wir schon länger auf dem Zettel hatten. Dass er sich hier sofort ein paar Tage vorgestellt hat, hat uns in unserer Meinung, dass er zum Team und zu uns passt, noch bestärkt“, sagte Kaderplaner Maniyel Nergiz ergänzend.
Simon Straudi wurde in Bruneck (Südtirol) geboren und spielte dort im Nachwuchs des FC Südtirol, ehe der SV Werder Bremen auf den Außenbahnspieler aufmerksam wurde und ihn an die Weser lotste. Bei den Grün-Weißen spielte der 1,76 Meter große Straudi im U19-Team sowie mit der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord. Im Sommer 2020 wurde er zum SK Austria Klagenfurt in die österreichische 2. Liga ausgeliehen und kehrte anschließend nach Bremen zurück, wo er in der Zweitligasaison 2021/2022 jedoch zu keinem Einsatz kam.
Nach diesem Jahr wechselte Simon Straudi fest nach Klagenfurt in die österreichische Bundesliga und kam bis heute auf 53 Erstligaspiele im Nachbarland. Mit dem Engagement ist er damit der erste italienische Fußballer in der Profimannschaft des FC Energie.