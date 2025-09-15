Erster Italiener beim FC Energie Cottbus

Der Drittligist FC Energie Cottbus hat nach der Verpflichtung von Merveille Biankadi nun auch den italienischen Abwehrspieler Simon Straudi unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige spielte zuletzt beim bis zum Sommer noch österreichischen Erstligisten SK Austria Klagenfurt und wechselt nun als vereinsloser Akteur nach Cottbus.

„Simon war in der zurückliegenden Woche auch schon bei uns im Training, was wir aber bewusst nicht kommuniziert haben. Auf der rechten Außenbahn hatten wir defensiv nominell nur einen Spieler im Kader, so dass wir uns dort noch breiter aufstellen wollten. Simon hat uns im Training überzeugt und dann sind wir uns schnell einig geworden“, sagte Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

„Simon ist ein sehr interessanter und gestandener Spieler, den wir schon länger auf dem Zettel hatten. Dass er sich hier sofort ein paar Tage vorgestellt hat, hat uns in unserer Meinung, dass er zum Team und zu uns passt, noch bestärkt“, sagte Kaderplaner Maniyel Nergiz ergänzend.