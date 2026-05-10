Erster Heimsieg seit November - Aufatmen beim neuen Tabellenführer

Es hat lange gedauert, aber der SV Agathenburg/Dollern kann noch zuhause gewinnen. Nach nur zwei Punkten aus vier Heimpartien seit dem 9. November 2025 fiel Trainer Carsten Junge ein Stein vom Herzen.
"Ich dachte auch diesmal bis weit in die zweite Halbzeit, dass es so weitergeht. Diesmal waren wir aber zwingender, sodass es am Ende dann doch noch ein Sieg wurde, der allerdings ein oder zwei Tore zu hoch ausfiel", meint der A/D-Trainer. Zwar hatte Justin Schüler seine Farben früh in Führung gebracht, doch dem starken Matthias Stüven gelang nur wenig später der Ausgleich. In der Pause versuchte Carsten Junge seine Mannschaft emotional wachzurütteln. Es sorgte zumindest dafür, dass man sich am Ende das Spielglück zurückeroberte. Bis dahin war es allerdings zunächst ein langer Weg, denn sowohl Niclas Becker, als auch Elias Pejas, vergaben hochkarätige Möglichkeiten. "Dazwischen gab es immer wieder Nadelstiche der Großenwördener. Nach einer Unsicherheit von unserem Keeper, die er selber stark wieder ausbügelte, hätte es sogar 1:2 stehen können", so Junge.
Agathenburg/Dollern bekommt die Kurve
Die Hausherren machten immer weiter, zeigten kein schlechtes Spiel und wurden in der Schlussphase belohnt. "Das war Balsam für die Seele", freut sich der Trainer des mal wieder neuen Tabellenführers. Der starke Julio Paruzel hatte mit dem Treffer zum 2:1 den Heimerfolg eingeleitet, den Noah Pejas und Justin Schüler veredelten. Die Abwehr der Hausherren stand gut und vorne kam das Spielglück zurück.
Schiedsrichter: Christian Peters - Tore: 1:0 Justin Schüler (9.), 1:1 Matthias Stüven (12.), 2:1 Julio Paruzel (80.), 3:1 Noah Pejas (90.), 4:1 Justin Schüler (90.+4).