Erster Heimsieg seit November - Aufatmen beim neuen Tabellenführer

Aufatmen beim Agathenburger Trainerteam, Adolf Ebeling und Carsten Junge – Foto: Jörg Struwe

"Ich dachte auch diesmal bis weit in die zweite Halbzeit, dass es so weitergeht. Diesmal waren wir aber zwingender, sodass es am Ende dann doch noch ein Sieg wurde, der allerdings ein oder zwei Tore zu hoch ausfiel", meint der A/D-Trainer. Zwar hatte Justin Schüler seine Farben früh in Führung gebracht, doch dem starken Matthias Stüven gelang nur wenig später der Ausgleich. In der Pause versuchte Carsten Junge seine Mannschaft emotional wachzurütteln. Es sorgte zumindest dafür, dass man sich am Ende das Spielglück zurückeroberte. Bis dahin war es allerdings zunächst ein langer Weg, denn sowohl Niclas Becker, als auch Elias Pejas, vergaben hochkarätige Möglichkeiten. "Dazwischen gab es immer wieder Nadelstiche der Großenwördener. Nach einer Unsicherheit von unserem Keeper, die er selber stark wieder ausbügelte, hätte es sogar 1:2 stehen können", so Junge.

Agathenburg/Dollern bekommt die Kurve