Erster Heimsieg: Rotenhof schlägt Reinfeld 4:1 im Kellerduell

Für die Gastgeber begann das Spiel gegen das Schlusslicht der Liga sportlich gesehen optimal. Bereits in der 8. Minute erreichte ein langer Ball Felix Struck, der sich den Ball mit dem Kopf selbst vorlegte, im Laufduell einen Gegenspieler aussteigen ließ, um dann eiskalt in die rechte untere Ecke zum Führungstreffer abzuschließen.

Wenig später musste Angriffsspitze Florian Kuklinski nach einer Knieverletzung ohne Fremdeinwirkung sofort ausgewechselt werden. Für ihn kam Moritz Gersteuer. „Flo wird sich einer MRT-Untersuchung unterziehen müssen“, hofft Trainer Henning Knuth auf keine schwerwiegende Verletzung. Gegen relativ harmlose Reinfelder hatten die Gastgeber relativ leichtes Spiel in einer Partie, die der Coach der Gastgeber als „kein Leckerbissen“ einordnete.

Felix Knuth erhöht per Foulelfmeter

Nach einem Freistoß kommt der Reinfelder Torhüter Daniel Marco im Zweikampf gegen Cedric Nielsen deutlich zu spät und bringt ihn zu Fall. Den fälligen Foulelfmeter verwandelt Felix Knuth (17.) sicher zum 2:0.

Nächste Verletzung bei den Gastgebern – Quincke mit Zerrung raus

Dann erwischt es die Gastgeber mit der nächsten Verletzung. Diesmal ist es Torhüter Tobias Quincke (33.), der nach einer Zerrung im hinteren Oberschenkel den Platz verlassen muss. Für ihn kommt Justin Sörensen.

Starke zweite Halbzeit – Gersteuer und Schrum legen nach

Bis zur Pause stehen die Gastgeber weiterhin sehr kompakt und haben durch Struck, Nielsen und Gersteuer weitere gute Chancen, die Führung auszubauen. Auch nach der Pause ändert sich an den Kräfteverhältnissen in einem mittelmäßigen Spiel wenig. Rotenhof agiert aus einer kontrollierten Offensive und kommt immer wieder zu guten Umschaltmomenten.

Nach einem perfekt getimten Pass in die Tiefe von Felix Knuth ist Moritz Gersteuer (54.) frei durch und schiebt zum 3:0 ein. Doch es kommt noch besser. Nur fünf Minuten später erhöht der Ex-Tellingstedter Christian Schrum (59.) mit einem direkt verwandelten Eckball zum 4:0 für die Gastgeber.