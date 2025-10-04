 2025-10-02T08:44:29.515Z

Das Team von Sabrina Wittmann möchte endlich wieder einen Sieg einfahren.
Das Team von Sabrina Wittmann möchte endlich wieder einen Sieg einfahren. – Foto: IMAGO/Dünhölter Spo

Erster Heimsieg: Ingolstadt gelingt Befreiungsschlag gegen SSV Ulm

10. Spieltag der 3. Liga

Um 14 Uhr empfing der FC Ingolstadt den SSV Ulm im Audi Sportpark. Der FCI konnte nach drei sieglosen Spielen endlich wieder gewinnen. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Heute, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
4
1

Ingolstadt – Der 6:2-Sieg über den TSV Havelse Mitte September war ein furioser Erfolg der Mannen von FCI-Coach Sabrina Wittmann. Seither gewannen die Ingolstädter jedoch kein Spiel und belegen damit den ungemütlichen 17. Platz in der 3. Liga. Ein Sieg gegen den Absteiger aus der 2. Bundesliga, den SSV Ulm, würde für Befreiung sorgen.

Ingolstadt trifft auf Ulm in starker Form: Sabrina Wittmann fordert Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor

Doch das Team von Interimstrainer Moritz Glasbrenner befindet sich aktuell in guter Verfassung. Die Ulmer sammelten in den vergangenen drei Partien sieben Punkte und stehen nach neun Spielen auf dem neunten Tabellenplatz. Der Chefanweiser erwartet dennoch eine herausfordernde Partie. Auf der Webseite des SSV Ulm spricht er von einer „richtig schweren Prüfung“, vor der seine Spieler gegen Ingolstadt stehen.

Sabrina Wittmann gibt vor dem Spiel eine klare Anweisung an ihre Spieler: „Vor dem Tor kälter werden“, fordert sie vor dem Spiel. Die 34-Jährige sieht die eigene Chancenverwertung als Knackpunkt an. Wittmann sagt über den Gegner, dass sie zurzeit auf einer Euphoriewelle streben. Der FCI möchte diese Welle gerne beenden. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Der Live-Ticker auf FuPa.

