Erster Heimsieg: Ingolstadt gelingt Befreiungsschlag gegen SSV Ulm

Das Team von Sabrina Wittmann möchte endlich wieder einen Sieg einfahren. – Foto: IMAGO/Dünhölter Spo

Um 14 Uhr empfing der FC Ingolstadt den SSV Ulm im Audi Sportpark. Der FCI konnte nach drei sieglosen Spielen endlich wieder gewinnen. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Ingolstadt – Der 6:2-Sieg über den TSV Havelse Mitte September war ein furioser Erfolg der Mannen von FCI-Coach Sabrina Wittmann. Seither gewannen die Ingolstädter jedoch kein Spiel und belegen damit den ungemütlichen 17. Platz in der 3. Liga. Ein Sieg gegen den Absteiger aus der 2. Bundesliga, den SSV Ulm, würde für Befreiung sorgen.

Ingolstadt trifft auf Ulm in starker Form: Sabrina Wittmann fordert Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor Doch das Team von Interimstrainer Moritz Glasbrenner befindet sich aktuell in guter Verfassung. Die Ulmer sammelten in den vergangenen drei Partien sieben Punkte und stehen nach neun Spielen auf dem neunten Tabellenplatz. Der Chefanweiser erwartet dennoch eine herausfordernde Partie. Auf der Webseite des SSV Ulm spricht er von einer „richtig schweren Prüfung“, vor der seine Spieler gegen Ingolstadt stehen.