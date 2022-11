Erster Heimsieg in letzter Ligapartie des Jahres Zeven gewinnt 3:0 gegen den Rotenburger SV II

Doch sah es zu Beginn noch nicht danach aus. In den ersten zehn Minuten dominierten die Gäste die Partie und hatten zwei Gelegenheiten in Führung zu gehen. TuS-Keeper Clemens Fischer und der Pfosten verhinderten jedoch einen Zevener Rückstand.

Die Zevener hatten das Spiel für den Rest des ersten Durchgangs im Griff. Und mit dem Pausenpfiff erhöhte Hotsch, der nicht nur wegen seines zweiten Tores einen Sahnetag erwischt hatte, zum 2:0-Pausenstand.

In den zweiten 45 Minuten hielten die kämpferisch starken Zevener die Führung und in der 85. Minute setzte Tobias Mannke mit dem 3:0 endgültig den Deckel auf den Erfolg. „Das war ein extrem wichtiger Sieg. Für die Tabelle und auch für den Kopf“, so Haß. „Ich hoffe, dass wir jetzt Blut geleckt haben, und in der Vorbereitung zur Rückrunde richtig Gas geben werden.“