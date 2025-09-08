Erster Heimsieg für Rehden – Beck-Doppelpack krönt starken Auftritt

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat am Samstagnachmittag in den Waldsportstätten nicht nur seinen ersten Heimsieg der Oberliga-Saison eingefahren, sondern auch eindrucksvoll Charakter bewiesen. Gegen den punktlosen Aufsteiger SV Holthausen/Biene setzte sich das Team von Trainer Kristian Arambasic mit 3:1 (1:1) durch – und das trotz fast einer kompletten Halbzeit in Unterzahl.

Der BSV startete konzentriert und mit hoher Intensität in die Partie. Bereits nach wenigen Minuten hatte das Arambasic-Team die Führung auf dem Fuß, doch sowohl Elias Beck als auch Luis Monteiro scheiterten am stark reagierenden Gäste-Keeper Lukas Hüser.

Doch der Aufsteiger schlug umgehend zurück. Ein missglückter Rückpass von Mazur landete bei Bienes Stürmer Christopher Schmitz, der sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ und zum 1:1-Ausgleich einschob (19.). Rehden blieb dominant, ließ aber bis zur Pause mehrere hochkarätige Chancen liegen.

In der 16. Minute war es dann soweit: Nach einem glänzenden Seitenwechsel von Eric Anozie auf Oleksii Mazur, der clever auf Noah Wallenßus flankte, setzte dieser den Ball per Volleyschuss sehenswert ins lange Eck – die hochverdiente 1:0-Führung und bereits der sechste Saisontreffer für den Rehdener Angreifer.

Mazur fliegt – Beck übernimmt

Unmittelbar nach Wiederanpfiff musste der BSV erneut einen personellen Rückschlag hinnehmen: Oleksii Mazur sah nach wiederholtem Foulspiel und einer Gelben Karte wegen Ballwegschlagens kurz vor der Pause die Ampelkarte (47.). Eine erneut unnötige Undiszipliniertheit, die Trainer Arambasic nach Abpfiff klar kritisierte.

Doch die Gastgeber reagierten mit Trotz – und Qualität. Elias Beck brachte den BSV mit einem starken Solo und sattem Abschluss in der 51. Minute erneut in Führung. Auch in Unterzahl blieb Rehden die spielbestimmende Mannschaft. Zwar traf Biene durch Timo Nichau noch die Latte (69.), doch den Schlusspunkt setzte wieder Beck: Nach Vorlage von Wallenßus blieb er vor dem Tor eiskalt und schob zum 3:1 ein (81.).

Stimmen zum Spiel

Kristian Arambasic (Trainer BSV Rehden):

„Wir haben heute viel richtig gemacht – aber auch wieder Fehler, die uns in dieser Liga das Genick brechen können. Die Gelb-Rote Karte war vollkommen unnötig und hat uns erneut in Unterzahl gebracht. Aber ich bin stolz auf die Reaktion der Mannschaft. Die Art und Weise, wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind – mit Leidenschaft, klarem Plan und dem Willen, das Spiel zu gewinnen – war richtig stark. Wir sind verdient als Sieger vom Platz gegangen.“

Beck mit Doppelpack – Wallenßus trifft erneut

Elias Beck war mit zwei Treffern der Matchwinner des Tages, Noah Wallenßus bestätigte mit seinem Volleyschuss zum 1:0 seine Topform und hat nach fünf Spieltagen nun sechs Tore auf dem Konto. In der Defensive überzeugte erneut Daniel Banfalvi im Tor, der in kritischen Momenten sicher zur Stelle war. Einziger Wermutstropfen bleibt die wiederholte Unterzahl-Situation, die erneut vermeidbar gewesen wäre.

Fazit

Der BSV Rehden hat sich für eine über weite Strecken dominante Vorstellung endlich mit einem Heimdreier belohnt – und dabei in Unterzahl Moral, Stabilität und offensive Qualität gezeigt. Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen bedeuten Tabellenplatz neun – Tendenz steigend.

Nächster Gegner: Lüneburger SK Hansa

Am kommenden Samstag (13. September, 16:30 Uhr) steht die nächste schwere Aufgabe an. Dann reist Rehden zum Lüneburger SK Hansa – ein Duell, das die nächste Standortbestimmung für die ambitionierte Arambasic-Elf werden dürfte.

Torfolge:

1:0 Wallenßus (16.)

1:1 Schmitz (19.)

2:1 Beck (51.)

3:1 Beck (81.)

BSV Rehden mit:

Banfalvi – Anozie, Mazur, Temin (80. Jimenez Paris), Wolff, Choi (63. Euwi), Klann, Monteiro (66. Ndiaye), Bär (51. Anubodem), Beck (82. Özer), Wallenßus.

Trainer: Kristian Arambasic

Zuschauer: 200

Schiedsrichter: Felix Tiemann

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Mazur (47.)