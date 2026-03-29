Erster Heimsieg für Ottensen

Im 8. Anlauf ist dem SV Ottensen der erste Heimsieg gelungen und das ausgerechnet gegen den zuletzt starken Tabellenzweiten, FC Oste/Oldendorf II. "Das wurde auch Zeit", sagt SV-Trainer Björn Mielke.
Ein Doppelschlag in der 8. und 9. Minute leitete den Ottenser Erfolg ein. Mit kleinem Kader hatten sich die Gastgeber viel vorgenommen. "Die Jungs waren gut drauf. In den ersten zehn, fünfzehn Minuten machte Oste/Oldendorf Druck, aber wir schossen die Tore", so Björn Mielke. Zur Halbzeit stand es 3:1. Nach der Pause versuchten es die Gäste weiter viel mit langen Bällen, was die Heimmannschaft immer wieder vor Probleme stellte. Mit dem 4:1 durch Joel Seemann, der insgesamt drei Treffer erzielte, schien alles klar zu sein, doch der Favorit kam noch einmal heran. "Wir ließen den FC am Leben und das sorgte nochmal für unnötige Spannung", so der SV-Coach.
Arthur Bastron lässt das 4:4 liegen
In der 77. Minute stand Arthur Bastron frei vor Keeper Jannick Matthies, doch der Schlussmann konnte zur Ecke klären, verhinderte das 4:4. Joel Seemann machte es auf der anderen Seite besser und die Partie war entschieden. "Ich bin stolz auf mein Team, da wir verdient gegen eine Spitzenmannschaft gewonnen haben. Die Schiedsrichterin ließ auf beiden Seiten eine lange Leine, hätte aber vielleicht die eine oder andere Karte mehr ziehen können", so Björn Mielke, der mit seiner Elf jetzt vorerst einen guten Abstand zu den Abstiegsrängen hat. Für Oste/Oldendorf II war es die erste Niederlage seit dem 19. Oktober 2025.
Schiedsrichterin: Anna-Lena Göben - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Finley Kliche (8.), 2:0 Joel Seemann (9.), 2:1 Lars Völker (25.), 3:1 Luca Hansen (41.), 4:1 Joel Seemann (57.), 4:2 Niclas Storm (58.), 4:3 Lars Völker (63. Foulelfmeter), 5:3 Joel Seemann (82.)