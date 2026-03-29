Erster Heimsieg für Ottensen

In Ottensen durfte über den ersten Heimsieg gejubelt werden. – Foto: Michael Brunsch

Im 8. Anlauf ist dem SV Ottensen der erste Heimsieg gelungen und das ausgerechnet gegen den zuletzt starken Tabellenzweiten, FC Oste/Oldendorf II. "Das wurde auch Zeit", sagt SV-Trainer Björn Mielke.

Ein Doppelschlag in der 8. und 9. Minute leitete den Ottenser Erfolg ein. Mit kleinem Kader hatten sich die Gastgeber viel vorgenommen. "Die Jungs waren gut drauf. In den ersten zehn, fünfzehn Minuten machte Oste/Oldendorf Druck, aber wir schossen die Tore", so Björn Mielke. Zur Halbzeit stand es 3:1. Nach der Pause versuchten es die Gäste weiter viel mit langen Bällen, was die Heimmannschaft immer wieder vor Probleme stellte. Mit dem 4:1 durch Joel Seemann, der insgesamt drei Treffer erzielte, schien alles klar zu sein, doch der Favorit kam noch einmal heran. "Wir ließen den FC am Leben und das sorgte nochmal für unnötige Spannung", so der SV-Coach.

Arthur Bastron lässt das 4:4 liegen