Erster Heimsieg für den SVB

Mit einer gehörigen Portion Respekt tasten sich beide Teams in den Anfangsminuten an die Partie heran, mit der Absicht nicht zu früh ins Risiko zu gehen. Dennoch erwischte Caltabianos & Weilands Mannschaft einen Start nach Maß und ging direkt mit der ersten Chance in Führung. Der heute im Mittelfeld aufgebotene Caltabiano jagte im Zweikampf das Leder in das letzte Drittel der Gäste, worauf Startelf-Debütant Geng spekuliert hatte. Mit hohem Tempo setzte sich Baindts neue Nummer 9 körperlich stark gegen zwei Verteidiger durch und schob den eroberten Ball eiskalt zum 1:0 ins Netz (7.). Auch in der Folge blieb es eine enge Partie mit leichten Baindter Vorteilen, wobei unter anderem der zuletzt so effiziente Fischer etwas glücklos agierte. Erst zog er einen Schlenzer zu weit am langen Pfosten vorbei, wenig später küsste sein Versuch aufs kurze Eck nur den Außenpfosten. Außerm rauschten Freistöße von Caltabiano und Dantona jeweils knapp über die Latte. Auf der Gegenseite schickte der VfL Brochenzell ihren Zielspieler Hirscher ins 34-igte Kopfballduell gegen Caltabiano und blieb damit weitestgehend erfolglos, gefährlicher war dagegen ein scharfer Abschluss von Yazici aus der zweiten Reihe, den B. Walser noch an den Pfosten lenken konnte. Glück hatte der VfL wiederum einige Minuten später, als der bereits gelb verwarnte Marschall Geggier mit einem klaren taktischen Foul zu Boden brachte, mit einer letzten Verwarnung allerdings davonkam und umgehend ausgewechselt wurde.

Auch im zweiten Durchgang blieb der SVB zunächst die aktivere Mannschaft, ließ nach einer guten Stunde dann aber zwischenzeitlich die notwendige Kompaktheit und Konzentration vermissen, wodurch der VfL zu Chancen kam. Erst erlief Gäste-Stürmer Gottuk einen zu kurzen Rückpass auf Keeper B. Walser, scheiterte im 1 gegen 1 jedoch am Baindter Rückhalt; wenig später führte ein Abstimmungsfehler bei einem Freistoß dazu, dass Vincelj aus elf Metern freistehend abschließen konnte, der Brochenzeller Kapitän fand mit seinem überhasteten Abschluss allerdings ebenfalls seinen Meister in B. Walser (75.). In dieser aufkommenden Brochenzeller Druckphase sorgte der SVB dann aber im richtigen Moment für die Vorentscheidung: L. Walser bediente Flügelpartner Fischer auf der linken Seite, der sich unnachahmlich gegen Drei durchsetzte, zur Grundlinie vordrang und scharf in die Mitte gab. Dort rutschte VfL-Keeper Beck am Ball vorbei, während sich Edeljoker Schnez zeitgleich in den Klärungsversuch des Brochenzeller Verteidigers warf und den Ball so etwas glücklich zum 2:0 über die Linie bugsierte (76.). Angetrieben von diesem vorentscheidenden Treffer gewann der eben eingewechselte Gündogdu einen wichtigen Kopfball im Mittelfeld, woraufhin das Leder bei Kronenberger auf der rechten Seite landete. Bei dessen flacher Hereingabe bewies Schnez erneut den richtigen Riecher, lauerte am zweiten Pfosten und schob zu seinem bereits 4. Saisontor ein (84.).