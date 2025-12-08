Die Frauen der SGS Essen haben den ersten Heimsieg der Saison eingefahren. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Erster Heimsieg der Saison - SGS gewinnt Regenschlacht gegen Nürnberg Die SGS Essen hat endlich ihren ersten Erfolg in dieser Saison eingefahren.

Die SGS Essen kommt in der Frauen-Bundesliga immer besser in Fahrt und konnte nach dem Erfolg in Leverkusen gleich den nächsten Dreier nachlegen. Mit 2:0 setzten sich die Lila-Weißen gegen den 1. FC Nürnberg durch, feierten den ersten Heimsieg und stehen zumindest über Nacht nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.

Gestern, 18:30 Uhr SGS Essen SGS Essen 1. FC Nürnberg Nürnberg 2 0 Abpfiff Von Beginn an entwickelte sich vor 1.412 Zuschauern im strömenden Regen an der Hafenstraße eine sehr umkämpfte Partie. Die Essenerinnen kamen gut rein und hatten nach neun Minuten den ersten gefährlichen Angriff über die rechte Seite, doch ein Nürnberger Abwehrbein war bei der Flanke von Laureta Elmazi vor der einschussbereiten Ramona Maier dazwischen. Essen blieb aber über die gesamten ersten 45 Minuten die klar spielbestimmende Mannschaft, auch wenn wirklich große Torchancen selten waren. So fiel auch der Führungstreffer kurz vor der Pause eher kurios. Vanessa Fürst setzte in der 43. Minute auf dem rechten Flügel zur Flanke an und der Ball senkte sich tückisch hinter der Nürnberger Keeperin ins lange Eck zum 1:0 für die SGS.

Auch nach dem Seitenwechsel kamen die Schönebeckerinnen schnell aus den Startlöchern. Elmazi brach erneut über rechts durch und flankte scharf vors Tor, wo Natascha Kowalski nur knapp verpasste. Fünf Minuten später zog Fürst nach innen und schloss mit Links ab, verfehlte das kurze Eck aber knapp. Und auch Elmazis Versuch in der 62. Spielminute aus etwa 20 Metern verfehlte das Gästegehäuse nur haarscharf. Mit zunehmender Spielzeit wurde der Platz im Stadion an der Hafenstraße immer nasser und schwieriger zu bespielen. Stellenweise rollte das Spielgerät kaum noch über den Rasen und die Essenerinnen verloren ein wenig die Spielkontrolle. Entscheidung in der Schlussphase