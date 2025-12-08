Erster Heimsieg der Saison - SGS gewinnt Regenschlacht gegen Nürnberg

Die SGS Essen kommt in der Frauen-Bundesliga immer besser in Fahrt und konnte nach dem Erfolg in Leverkusen gleich den nächsten Dreier nachlegen. Mit 2:0 setzten sich die Lila-Weißen gegen den 1. FC Nürnberg durch, feierten den ersten Heimsieg und stehen zumindest über Nacht nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.
Von Beginn an entwickelte sich vor 1.412 Zuschauern im strömenden Regen an der Hafenstraße eine sehr umkämpfte Partie. Die Essenerinnen kamen gut rein und hatten nach neun Minuten den ersten gefährlichen Angriff über die rechte Seite, doch ein Nürnberger Abwehrbein war bei der Flanke von Laureta Elmazi vor der einschussbereiten Ramona Maier dazwischen. Essen blieb aber über die gesamten ersten 45 Minuten die klar spielbestimmende Mannschaft, auch wenn wirklich große Torchancen selten waren. So fiel auch der Führungstreffer kurz vor der Pause eher kurios. Vanessa Fürst setzte in der 43. Minute auf dem rechten Flügel zur Flanke an und der Ball senkte sich tückisch hinter der Nürnberger Keeperin ins lange Eck zum 1:0 für die SGS.
Auch nach dem Seitenwechsel kamen die Schönebeckerinnen schnell aus den Startlöchern. Elmazi brach erneut über rechts durch und flankte scharf vors Tor, wo Natascha Kowalski nur knapp verpasste. Fünf Minuten später zog Fürst nach innen und schloss mit Links ab, verfehlte das kurze Eck aber knapp. Und auch Elmazis Versuch in der 62. Spielminute aus etwa 20 Metern verfehlte das Gästegehäuse nur haarscharf. Mit zunehmender Spielzeit wurde der Platz im Stadion an der Hafenstraße immer nasser und schwieriger zu bespielen. Stellenweise rollte das Spielgerät kaum noch über den Rasen und die Essenerinnen verloren ein wenig die Spielkontrolle.
Die beste Chance für die Gäste ergab sich eine knappe Viertelstunde vor Spielende, als Kim Sindermann eine Nürnberger Angreiferin im eins gegen eins abdrängen konnte und die zurückgeeilte Lany Bäcker in höchster Not klärte. Ansonsten zeigte sich die SGS erneut sehr stabil und warf sich in jeden gegnerischen Angriffsversuch, sodass zum Spielende kein einziger Stutzen auf dem Platz mehr weiß war. In der Nachspielzeit gelang dann sogar noch die Vorentscheidung. Die eingewechselte Kassandra Potsi spielte steil auf die ebenfalls neu reingekommene Leonie Köpp und die 18-Jährige blieb vor dem Tor eiskalt und verwandelte zum umjubelten 2:0.
Danach passierte nichts mehr und die Essenerinnen feierten ausgelassen den ersten Heimsieg der Saison. „Es tut unglaublich gut, endlich auch mal ein Heimspiel zu gewinnen und drei Punkte an der Hafenstraße zu behalten“, meinte eine erleichterte Trainerin Jessica Wissmann nach der Partie. „Wir haben wieder sehr diszipliniert gegen den Ball gearbeitet, akzeptieren Fehler und vertrauen uns gegenseitig. Jetzt sieht man, was passiert, wenn eine Mannschaft immer mehr Selbstvertrauen tankt. Denn genau das passiert aktuell. Das ist das, was man hier Maloche nennt und was diesen Verein ausmacht. So wollen und müssen wir weitermachen.“
Weiter geht es für die SGS am Samstag, den 13. Dezember mit dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg.