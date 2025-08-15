Erster Heimsieg der Saison - SG ll

Nach der 0:2-Auftaktniederlage in Andechs hat die zweite Mannschaft der Spielgemeinschaft Schäftlarn/Baierbrunn eindrucksvoll zurückgeschlagen und im ersten Heimspiel der Saison die ersten drei Punkte eingefahren. Mit einem verdienten 3:0-Erfolg präsentierte sich die SG von Beginn an als das klar dominante Team.

Schon in der Anfangsphase erspielten sich die Hausherren mehrere hochkarätige Chancen, verpassten es jedoch zunächst, diese in Zählbares umzumünzen. Erst in der 35. Minute brach der Bann: Nach einer starken Einzelaktion von Ruben Ries fasste sich Lorenz Dippel aus der Distanz ein Herz und traf mit einem satten Schuss zur verdienten 1:0-Führung. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Direkt nach dem Wiederanpfiff legte die SG nach: Eine präzise Flanke von Julius Ott fand den Kopf von Luca Dachgruber, der eiskalt zum 2:0 vollendete (50.). Spätestens jetzt war der Weg zum Sieg geebnet. In der Schlussphase setzte Maxi Weiß mit einem sehenswerten Solo und einem platzierten Abschluss den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand.