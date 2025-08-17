Erster Heimsieg der Saison für den VFB Mörnsheim!

Beide Teams erarbeiteten sich Chancen, doch es blieb lange spannend. Für den VfB Mörnsheim hatte Böheim Leon in der ersten Halbzeit die große Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, scheiterte aber knapp.

In einer intensiven und umkämpften Partie, in der beide Mannschaften defensiv gut standen, fiel die Entscheidung durch ein Standard-Tor: Florian Bauch erzielte nach einer präzisen Ecke von Ludwig Regler das einzige Tor des Tages.

Nach der Pause drängte die SG Schernfeld/Workerszell auf den Ausgleich und kam zu einer guten Gelegenheit, doch VfB-Keeper Alex Mittl reagierte stark und hielt die Führung fest. Mörnsheim kam im Anschluss noch zu ein, zwei guten Möglichkeiten, das Spiel frühzeitig zu entscheiden.

Mit dem Schlusspfiff kam es dann zu einer strittigen Szene im Strafraum des VfB Mörnsheim, bei der ein anderer Schiedsrichter möglicherweise auf Elfmeter entschieden hätte.

Insgesamt war es jedoch ein verdienter Sieg für den VfB Mörnsheim.

Die zweite Mannschaften trennten sich mit einem 3 zu 3. Zu erwähnen sind vom VFB Mörnsheim 2 - Mayr Andreas alias Glubby und Sebastian Fischer die hervorragend miteinander harmonierten.

Das nächste Spiel der ersten des VFB's ist bereits am Samstag den 23.08.2025 um 16 Uhr gegen die SF Bieswang. Die zweite muss zur DJK Weißenburg die ebenfalls am gleichen Tag zur selben Uhrzeit spielen.

Der SG Schernfeld wünschen wir für die restliche Hinrunde alles Gute.