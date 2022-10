Erster Heimsieg der Saison!

Mit 4:2 setzte sich der SV Dalum in der Kreisliga Staffel B am Mittwochabend gegen den direkten Ligakonkurrenten SV Esterwegen verdient durch.

Mit einem Eigentor nach 19 Minuten ging es erneut unglücklich für die Dalumer los. Nur drei Minuten später konnte Simon Haver nach einem Querschläger des Torwarts und einem druckvollen Pressing ausgleichen. In der 35. Spielminute ging die Elf der Coaches Holger Wendt, Jens Strodt und Hille in Führung. Nach einer tollen Flanke von Jakob Plass netzte Luca Grau eiskalt ein.

Am Ende konnte das gesamte Team endlich mal wieder einen Heimsieg bejubeln und bereitet sich nun intensiv auf die nächste Partie am Sonntag in einer Woche gegen den Tabellenführer Emslage vor.