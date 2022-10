Erster Heimsieg beendet D/A-Krise 1. Kreisklasse: Deutlicher 4:1-Erfolg über den SV Burweg - Jan-Hinnerk von Essen gelingt Doppelpack

Erleichterung auf Seiten der Spielvereinigung, die nicht nur lange auf den Heimerfolg warten musste, sondern auch die letzten drei Partien nicht gewann. "Was für ein Glücksgefühl. Zuletzt standen wir uns immer wieder selber im Weg, machten die Tore nicht. Heute sah man, es geht", freute sich Trainer André Matties. Es dauerte allerdings zunächst ein wenig, bis die Führung gelang. Eine Hereingabe von außen rutschte irgendwie durch den Strafraum und landete bei Jan-Hinnerk von Essen, der zum 1:0 traf. So ging es auch in die Pause. Keeper Marcel Smilari hatte die bis hierhin größte Gelegenheit der Burweger zunichte gemacht, als er einen Freistoß aus dem unteren Eck fischte. Kurz nach dem Wechsel war es erneut der Kapitän, der traf. Andy Junge hatte sich gut durchgesetzt und geschossen, Gästekeeper Torsten Schulz parierte zunächst, doch von Essen staubte ab. "Burweg war nicht schlecht, aber wir waren diesmal einfach mal effektiver, als zuletzt", gab Matties zu. Das 3:0 entstand durch einen Torwartfehler. Oldie Schulz hatte den Ball bereits am Boden sicher, ließ ihn aber wieder los und Malte Horwege staubte ab. "Dafür war unser 4:0 schön. Florian Marx ließ einen Gegner aussteigen, zog ansatzlos aus etwa 18 Metern ab und haute die Kugel in den Knick" so der D/A-Trainer. Immerhin gelang den Gästen noch der Ehrentreffer. Timo Grosser köpfte einen Standardball zum 4:1 ein. Nach wiederholtem Foulspiel sah D/A-Stürmer Sascha Rinne etwa zeitgleich die Ampelkarte. "Die Partie wurde recht hart geführt, auch gerade von uns. Wir nahmen den Kampf gut an", sagte Matties. Für seine Mannschaft geht es jetzt nach Wiepenkathen, Burweg empfängt Spitzenreiter Cranz-Estebrügge.

Schiedsrichter: Frank Sandmann-Litfin (Fredenbeck) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Jan-Hinnerk von Essen (34.), 2:0 Jan-Hinnerk von Essen (51.), 3:0 Malte Horwege (76.), 4:0 Florian Marx (88.), 4:1 Timo Grosser (90.)

Gelb-Rot: Sascha Rinne (90./SV Drochtersen/Assel V/)