Erster Heimsieg am Kerwewochenende

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr

Vor einer seinesgleichen suchenden Zuschauerkulisse von 272 Zuschauern traf der TSV am Kerwewochenende auf den SC Böckingen, der durch die Niederlage am vorherigen Wochenende auf den letzten Tabellenplatz abrutschte.

Die Gäste wollten jedoch zeigen, dass sie dort zu Unrecht stehen und begannen engagiert, der TSV hatte jedoch klare Vorteile, ohne die sich bietenden beiden Chancen zu nutzen. Somit kassierte man nach einem gut gespielten Konter die eiskalte Dusche zum 0:1.

Man schaffte es jedoch weiterhin, den Druck hoch zu halten und kam durch einen Kopfball von Tizian Pohl, einen Freistoß von Felix Fuchs und einem Abschluss von Maurice Dürr zu besten Chancen, die jedoch nicht genutzt werden konnten. In Minute 33 fiel dann endlich das erlösende 1:1 - Torschütze Michael Nied.

Der Druck blieb weiterhin hoch und man schaffte es, den Gegner früh zu pressen und zu Fehlern zu zwingen. So auch in der 41. Minute, als Ronny Blum den Innenpfosten traf und Michael Nied am schnellsten schaltete und die Pausenführung besorgte.

Auch nach der Pause kamen die Gäste zu einer guten Gelegenheit, doch man überstand die erste kurze Druckphase und konnte durch einen direkt verwandelten Freistoß von Dennis Neuwirth die wichtige 3:1-Führung erzielen. Nun ging vieles leichter von der Hand und nach einem sehenswerten Pass von Paul Neuwirth spielte Noah Dürr den Gästekeeper aus und traf zum 4:1. Nur 5 Minuten später stellten die Gäste nach einem schönen Schuss auf 4:2.

Der Schlusspunkt war unserem Neuzugang Andreas Burkert überlassen, der mit seinem Debüttor für den Endstand sorgte.

Ein Wehrmutstropfen war der verletzungsbedingte Wechsel von Nico Bräcklein, der von Jonas Neuer hervorragend vertreten wurde.

Ebenso Gratulation an Andi Burkert zu seinem Debüttor sowie Fabian Emmerich, der sein Comeback im Kader feierte 💪🏽

Danke an alle Supporter, die es Woche für Woche schaffen, die Mannschaft nach vorne zu treiben und in schwierigen Phasen ein Fels in der Brandung sind.

Weiter geht es am kommenden Sonntag - erneut im Neckarstadion gegen den zweiten Topfavoriten der Saison, die SGM Neuenstadt/Stein.