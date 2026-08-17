Erster Heimerfolg: Listrup entscheidet Aufsteigerduell für sich

Dabei erwischten die Gäste den besseren Start. Suddendorf-Samern kam gut in die Partie und ging früh in Führung. Lange hielt der Vorsprung allerdings nicht. Listrup fand schnell die passende Antwort und entwickelte in der Folge leichte Vorteile. Trotzdem blieb Suddendorf-Samern jederzeit gefährlich und kam immer wieder zu Möglichkeiten.

Eine entscheidende Szene ereignete sich im zweiten Durchgang, als Suddendorf-Samern beim Stand von 2:3 noch einmal auf den Ausgleich drängte. Der Listruper Torhüter foulte den durchgebrochenen Suddendorfer Angreifer kurz vor dem Strafraum. Aus Sicht der Gäste wäre damit der Weg zum leeren Tor frei gewesen – entsprechend rechnete Schmagt mit einem Platzverweis. Der Schiedsrichter entschied sich jedoch lediglich für Gelb und Freistoß. Eine Entscheidung, die das Spiel aus Sicht des Suddendorfer Trainers noch einmal hätte kippen lassen können.

Gerade deshalb fiel die Niederlage aus Sicht von Suddendorf-Coach Sebastian Schmagt am Ende etwas bitter aus. Einerseits sei das Ergebnis mit 2:5 durchaus ärgerlich und auch in dieser Höhe schmerzhaft, andererseits habe Listrup genügend Chancen gehabt, um sogar mindestens fünf Treffer zu erzielen. Der Sieg des Aufsteigers sei deshalb letztlich verdient gewesen.

Stattdessen bekam Listrup die Partie wieder besser unter Kontrolle und sorgte mit zwei weiteren Treffern für die Entscheidung. Während die Gastgeber damit ihren erfolgreichen Saisonstart weiter bestätigten, konnte Suddendorf-Samern zumindest offensiv ein positives Zeichen setzen. Die ersten beiden Saisontore sind erzielt, auch wenn Schmagt gleichzeitig noch deutlichen Verbesserungsbedarf sieht.

Mit nun sechs Punkten aus drei Spielen steht der Aufsteiger Listrup auf Rang sechs und hat bereits zehn Tore erzielt. Suddendorf-Samern bleibt mit einem Punkt und 2:8 Toren auf Platz 13 – am erstem Spieltag sicherte sich die Schmagt-Elf einen Zähler gegen den SV Langen.

Weiße Elf als nächste Herausforderung

Die nächste Gelegenheit, den ersten Saisonsieg einzufahren, bietet sich Suddendorf-Samern am vierten Spieltag. Am Sonntag, 23. August, gastiert der VfL Weiße Elf Nordhorn beim Aufsteiger. Die Nordhorner haben nach drei Partien bereits sieben Punkte auf dem Konto – dass Nordhorn auch in dieser Saison zu den Titelanwärtern gehört dürfte kein Geheimnis sein.

Schmagt blickt trotz der schwierigen Aufgabe positiv voraus. Nach einer hoffentlich guten Trainingswoche wolle seine Mannschaft die nächsten Schritte machen und gegen den favorisierten VfL zeigen, dass sie keineswegs chancenlos ist. Gerade die ersten eigenen Tore dürften dabei zusätzliches Selbstvertrauen geben.

Für Listrup geht es derweil bereits am Freitag zum nächsten Auswärtsspiel. Beim SC Spelle-Venhaus II wartet ein weiteres Team aus der Spitzengruppe. Die Speller liegen nach drei Spieltagen mit sechs Punkten auf Rang fünf – damit steht für Listrup die nächste anspruchsvolle Prüfung an.