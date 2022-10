Erster Heimerfolg der Saison für SV Rödinghausen II Der Westfalenligist vom Wiehen gewinnt gegen den TuS Hiltrup mit 3:2. Tolga Dogan schnürt ein Doppelpack. Siegtorschütze Mattis Rohlfing sieht gelb-rot.

Dabei hatte die Partie absolut suboptimal aus Sicht des SVR II begonnen. Unmittelbar nach dem Anstoß schlug Hiltrup den Ball lang nach vorne, die Hintermannschaft der Hausherren war noch vollkommen ungeordnet, sodass Hiltrups Stürmer Luca Marco de Angelis gegen die Laufrichtung von Torhüter Luis Weber zum 0:1 einschießen konnte. „Danach haben wir zehn Minuten gebraucht, um uns von dem Rückschlag zu erholen“, befand Hollenberg.

Gastgeber belohnen sich kurz vor der Pause

Anschließend kam sein Team jedoch über die Mehrzahl der gewonnenen Zweikämpfe immer besser ins Spiel und drängte Hiltrup insbesondere in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit immer mehr in die eigene Hälfte zurück. Kurz vor der Pause belohnte sich Rödinghausen II mit einem Doppelschlag von Tolga Dogan, der zunächst aus halblinker Position flach zum 1:1 traf (43.) und mit der letzten Aktion des ersten Durchgangs mit einem Volleyschuss nach Vorarbeit von Christopher Hölscher das 2:1 erzielte.



Der Gang in die Kabine brachte den SVR II jedoch wieder aus dem Rhythmus. Hiltrup startete aggressiv in den zweiten Abschnitt und markierte durch einen Drehschuss von de Angelis aus halbrechter Position in die lange Ecke schnell das 2:2 (50.). Anschließend verhinderte Weber einige Male einen weiteren Gegentreffer, so auch in der 75. Minute, als er bei einem erneuten Abschluss von de Angelis zur Stelle war. Im direkten Gegenzug spielte Rödinghausens herausragender Mittelfeldmotor Berkant Güner Mattis Rohlfing im Strafraum frei, der Youngster umspielte TuS-Torwart Romain Böcker und schoss zwischen zwei Verteidigern auf der Linie zum 3:2 ein.