Erster Heimdreier für die MTV Frauen

In brütender Hitze erkämpften sich die Diessner Frauen am Samstag den zweiten Saisonsieg innerhalb von 4 Tagen, mit 3-1 rang das Team von Coach Nico Weis die Gäste aus München nieder.
Die Anfangsviertelstunde gehörte fast ausschließlich den Gästen, Diessen merkte man die schweren Beine vom Mittwochspiel und die dezimierte Personalsituation an. Die Münchnerinnen kombinierten sich immer wieder gefällig in den Diessner Strafraum, doch die MTV Defensive und vor allem die bärenstarke Larissa Müske im Tor hielten die Null. Diessen versuchte es nach der Trinkpause mit schnellen Kontern - mit Erfolg. Andrea Bichler setzte sich nach dem Pass von Nele Baur über die linke Seite durch, in der Mitte lauerte Laura Braunegger und staubte zur 1-0 Führung ab. Nur wenige Minuten später verwandelte Julia Stapff einen abgefälschten Eckball zum 2-0.
Nach dem Seitenwechsel blieb das Spielgeschehen zunächst ausgeglichen, bis Diessen das nächste Highlight setzen konnte. Laura Braunegger schlenzte den Ball aus halblinker Position sehenswert in den Winkel zum 3-0. Die Gäste antworteten mit energischen Angriffen, Diessen konterte, Felicia Wacker scheiterte doppelt an Münchens Torhüterin Saskia Braun. Nach einer guten Stunde verkürzte 1880 durch Leonie Büssenschütt zum verdienten 1-3. Beim MTV schwanden die Kräfte, für das Team war es bereits das dritte Spiel innerhalb von 7 Tagen. Die Gäste drückten auf den Anschlusstreffer, scheiterten wieder und wieder an Müske und der Diessner Abwehrreihe. Die beste Münchner Chance war ein Freistoß an die Latte in der Nachspielzeit, dann war es geschafft. Die junge Diessner Mannschaft holte den zweiten Sieg in Folge. Das nächste Spiel ist am Donnerstag, 02.10., um 19:30 Uhr zuhause gegen den TSV Rott.