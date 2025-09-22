Erster Heimdreier für die MTV Frauen

In brütender Hitze erkämpften sich die Diessner Frauen am Samstag den zweiten Saisonsieg innerhalb von 4 Tagen, mit 3-1 rang das Team von Coach Nico Weis die Gäste aus München nieder.

Die Anfangsviertelstunde gehörte fast ausschließlich den Gästen, Diessen merkte man die schweren Beine vom Mittwochspiel und die dezimierte Personalsituation an. Die Münchnerinnen kombinierten sich immer wieder gefällig in den Diessner Strafraum, doch die MTV Defensive und vor allem die bärenstarke Larissa Müske im Tor hielten die Null. Diessen versuchte es nach der Trinkpause mit schnellen Kontern - mit Erfolg. Andrea Bichler setzte sich nach dem Pass von Nele Baur über die linke Seite durch, in der Mitte lauerte Laura Braunegger und staubte zur 1-0 Führung ab. Nur wenige Minuten später verwandelte Julia Stapff einen abgefälschten Eckball zum 2-0.