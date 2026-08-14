Erster Heimauftritt, erster Sieg? Eutin 08 nimmt den nächsten Anlauf Nach dem verpatzten Saisonauftakt empfängt der Oberliga-Absteiger am Freitagabend den ebenfalls noch punktlosen Aufsteiger Türkischer SV Lübeck. Trainer Ulf Schnoor richtet den Blick nach vorn. von red · Heute, 09:31 Uhr · 0 Leser

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Für Eutin 08 steht am 4. Spieltag der Landesliga Holstein erst die zweite Partie der neuen Saison an. Der Oberliga-Absteiger empfängt am Freitag um 19.30 Uhr den Türkischen SV Lübeck auf dem Waldeck. Beide Mannschaften warten noch auf ihre ersten Punkte, haben bislang allerdings jeweils nur ein Ligaspiel absolviert.

Eutin startete mit einer 0:3-Niederlage beim TSV Bargteheide in die neue Spielzeit und war anschließend spielfrei. Ulf Schnoor wollte sich mit dem Fehlstart nicht lange aufhalten. „Nach der Niederlage in Bargteheide haben wir uns kurz geschüttelt und den Fokus direkt wieder auf die kommenden Trainingseinheiten gelegt“, sagt der Eutiner Trainer.

Zusätzliche Spielpraxis sammelte seine Mannschaft in einem Testspiel gegen den Regionalligisten JVF Lübeck. Schnoor zog daraus vor dem zweiten Punktspiel positive Schlüsse: „Das zusätzliche Testspiel gegen den Regionalligisten JVF Lübeck hat uns dabei noch einmal wichtige Erkenntnisse gebracht und uns in den Abläufen bestätigt.“ Auch der Aufsteiger wartet noch auf den ersten Punkt Der Türkische SV Lübeck ist ebenfalls mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Der Aufsteiger unterlag dem SV Preußen Reinfeld mit 0:5. Bereits zur Pause lag die Mannschaft mit vier Toren zurück. Ben Böbs erzielte drei Treffer, außerdem trafen Antonius Jasmund und Luca Brügmann für Reinfeld.