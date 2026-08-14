Erster Heimauftritt, erster Sieg? Eutin 08 nimmt den nächsten Anlauf

Für Eutin 08 steht am 4. Spieltag der Landesliga Holstein erst die zweite Partie der neuen Saison an. Der Oberliga-Absteiger empfängt am Freitag um 19.30 Uhr den Türkischen SV Lübeck auf dem Waldeck. Beide Mannschaften warten noch auf ihre ersten Punkte, haben bislang allerdings jeweils nur ein Ligaspiel absolviert.
Eutin startete mit einer 0:3-Niederlage beim TSV Bargteheide in die neue Spielzeit und war anschließend spielfrei. Ulf Schnoor wollte sich mit dem Fehlstart nicht lange aufhalten. „Nach der Niederlage in Bargteheide haben wir uns kurz geschüttelt und den Fokus direkt wieder auf die kommenden Trainingseinheiten gelegt“, sagt der Eutiner Trainer.
Zusätzliche Spielpraxis sammelte seine Mannschaft in einem Testspiel gegen den Regionalligisten JVF Lübeck. Schnoor zog daraus vor dem zweiten Punktspiel positive Schlüsse: „Das zusätzliche Testspiel gegen den Regionalligisten JVF Lübeck hat uns dabei noch einmal wichtige Erkenntnisse gebracht und uns in den Abläufen bestätigt.“
Der Türkische SV Lübeck ist ebenfalls mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Der Aufsteiger unterlag dem SV Preußen Reinfeld mit 0:5. Bereits zur Pause lag die Mannschaft mit vier Toren zurück. Ben Böbs erzielte drei Treffer, außerdem trafen Antonius Jasmund und Luca Brügmann für Reinfeld.
Die Tabelle ist zu diesem frühen Zeitpunkt nur eingeschränkt aussagekräftig. Während einige Mannschaften bereits drei Begegnungen absolviert haben, stehen Eutin und der Türkische SV erst bei jeweils einem Einsatz. Eutin belegt vor dem direkten Duell mit null Punkten Rang elf, der Türkische SV mit ebenfalls null Punkten Rang 14.
Für Schnoor zählt deshalb zunächst die bevorstehende Aufgabe. „Jetzt gilt unsere volle Konzentration dem Heimspiel am Freitagabend“, sagt der Trainer. Das Ziel ist klar: „Wir sind fokussiert und werden alles reinhauen, um die Punkte auf dem Waldeck zu behalten!“