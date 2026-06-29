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Erster Härtetest rückt näher: VfL startet in intensive Trainingswoche
Nach dem Auftakt der Sommervorbereitung geht der VfL Osnabrück in die erste vollständige Trainingswoche
Nach dem offiziellen Trainingsauftakt am vergangenen Samstag nimmt die Vorbereitung des VfL Osnabrück auf die Zweitliga-Saison 2026/27 weiter Fahrt auf. In der ersten kompletten Trainingswoche bittet Cheftrainer Timo Schultz seine Mannschaft zu insgesamt sieben Einheiten an der Illoshöhe, ehe am Samstag der erste Härtetest auf dem Programm steht.
Trainiert wird ausschließlich auf dem Trainingsgelände an der Illoshöhe. Besonders intensiv wird es am Dienstag und Donnerstag, wenn jeweils zwei Einheiten angesetzt sind. Nach einer weiteren Trainingseinheit am Freitag reist der Aufsteiger einen Tag später zum ersten Testspiel der Sommervorbereitung.
Am Samstag gastieren die Lila-Weißen um 14 Uhr beim Landesligisten SC Melle 03. Gespielt wird auf dem Carl-Starcke-Platz in Melle. Für viele Neuzugänge bietet die Partie die erste Gelegenheit, sich im VfL-Trikot unter Wettkampfbedingungen zu präsentieren.
Tickets im Vorverkauf erhältlich
Eintrittskarten für die Begegnung sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Erwachsene zahlen acht Euro, ermäßigte Tickets kosten sechs Euro. Verkaufsstellen sind die Geschäftsstelle des SC Melle 03 sowie der Pabberla Pub in Melle. Darüber hinaus öffnet am Spieltag ab 13 Uhr eine Tageskasse. Rund um das Stadion wird zudem mit Getränke- und Essensständen für die Verpflegung der Zuschauer gesorgt.
Nach dem ersten Testspiel der Vorbereitung steht den Profis am Sonntag ein trainingsfreier Tag bevor, ehe in der darauffolgenden Woche mit dem Trainingslager in Österreich der nächste wichtige Abschnitt der Saisonvorbereitung beginnt.