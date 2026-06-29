Erster Härtetest rückt näher: VfL startet in intensive Trainingswoche

Trainiert wird ausschließlich auf dem Trainingsgelände an der Illoshöhe. Besonders intensiv wird es am Dienstag und Donnerstag, wenn jeweils zwei Einheiten angesetzt sind. Nach einer weiteren Trainingseinheit am Freitag reist der Aufsteiger einen Tag später zum ersten Testspiel der Sommervorbereitung.

Am Samstag gastieren die Lila-Weißen um 14 Uhr beim Landesligisten SC Melle 03. Gespielt wird auf dem Carl-Starcke-Platz in Melle. Für viele Neuzugänge bietet die Partie die erste Gelegenheit, sich im VfL-Trikot unter Wettkampfbedingungen zu präsentieren.