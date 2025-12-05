Erster Härtetest: Mengede empfängt SW Lembeck

Mengede 08/20 beginnt heute Abend um 19:30 Uhr seine Wintervorbereitung. Zum ersten Testspiel auf heimischem Platz ist der SV SW Lembeck zu Gast. Der Landesliga-Aufsteiger spielt eine starke Saison in der Landesliga Westfalen (Staffel 4) und überwintert dort auf Platz 10. Mengede selbst tritt in der Bezirksliga Westfalen (Staffel 10) an und belegt nach einer schwierigen Hinrunde Rang 15 von 16.

Trotz der aktuellen Tabellenlage geht Mengede mit frischem Selbstvertrauen in die Vorbereitung: Das Team konnte sein letztes Pflichtspiel vor der Winterpause gewinnen und will nun diesen positiven Impuls in die Rückserie mitnehmen. Der erste Test bietet die Möglichkeit, neue Abläufe zu erproben, Spieler zu bewerten und sich konditionell sowie taktisch auf die anstehende Rückrunde einzustimmen.