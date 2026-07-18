Erster Härtetest gegen einen Liga-Konkurrenten

Im Trainingslager wartet auf Hannover 96 der bislang anspruchsvollste Test der Sommervorbereitung. Gegen Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück möchte Cheftrainer Christian Titz die Belastung weiter steigern und seine Mannschaft unter Wettkampfbedingungen fordern.
Nur einen Tag nach der Anreise ins Trainingslager bestreitet Hannover 96 am Samstag (14 Uhr) das fünfte Testspiel der Vorbereitung. Gegner ist mit dem VfL Osnabrück der Meister der vergangenen Drittliga-Saison, der nach nur einem Jahr die Rückkehr in die 2. Bundesliga geschafft hat.
Die Niedersachsen überzeugten im Aufstiegsjahr vor allem defensiv: Mit lediglich 34 Gegentoren stellte der VfL die beste Abwehr der Liga und sicherte sich mit 80 Punkten sowie 66 Treffern souverän den Meistertitel. In der kommenden Saison treffen beide Teams auch im Ligabetrieb wieder aufeinander – das erste Pflichtspielduell steigt am 13. Spieltag an der Bremer Brücke.
Um für die neue Herausforderung gerüstet zu sein, hat Osnabrück personell nachgelegt. Besonders wichtig war die feste Verpflichtung von Robin Meißner, der bereits als Leihspieler mit 14 Toren und zehn Vorlagen maßgeblichen Anteil am Aufstieg hatte. Darüber hinaus verstärkten sich die Lila-Weißen unter anderem mit Leonhard Münst, Luca Raimund, Joel Abdul Hanna, Jonathan Wensing, Lukas Bornschein, Konrad Faber sowie den Leihspielern Jonas Krumrey und Leon Opitz.
Für Christian Titz ist die Begegnung vor allem ein wichtiger Gradmesser in der Vorbereitung. „Wir spielen gegen einen Liga-Konkurrenten. Es ist eine gute Mannschaft, gegen die wir bereits in der letzten Länderspielpause der vergangenen Saison getestet haben“, sagt der 96-Coach auf der Homepage des Vereins.
Besonders die unterschiedliche Spielweise des VfL soll seine Mannschaft fordern. Osnabrück agiere mit hohem Pressing, könne das Spiel aber ebenso kontrolliert aus der eigenen Hälfte aufbauen. Dadurch erwartet Titz viele verschiedene Spielsituationen – vom hohen Anlaufen bis hin zu tieferen Defensivphasen und schnellen Umschaltmomenten.
Wie schon beim Test gegen den SC Paderborn wird auch die Partie gegen Osnabrück über zweimal 60 Minuten beziehungsweise vier Viertel à 30 Minuten ausgetragen.
Im Gegensatz zu den bisherigen Testspielen wird Titz diesmal allerdings nicht mehr zwei komplett unterschiedliche Mannschaften pro Halbzeit einsetzen. Stattdessen sollen zahlreiche Spieler deutlich länger auf dem Platz stehen und zwischen 60 und 90 Minuten Spielpraxis sammeln – ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Saisonstart.