Daniel Klinger ist Cheftrainer des VfL Jüchen-Garzweiler. – Foto: Markus Becker

Erster Härtetest für Pokalspezialist VfL Jüchen-Garzweiler Bevor Jüchens Fußballer nächste Woche das Abenteuer Oberliga starten können, steht zunächst die ersten Runde im Niederrheinpokal an. Trainer Daniel Klinger mag den Wettbewerb, ist aber mit der Vorbereitung bislang nicht zufrieden.

Wenn es eine Mannschaft aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss gibt, die sich in den vergangenen Jahren die Zusatzbezeichnung „Pokalspezialist“ verdient hat, dann der VfL Jüchen/Garzweiler. Ostern verteidigten die Jüchener bereits zum vierten Mal in Folge ihren Titel auf Kreisebene und sind somit Dauergast im Niederrheinpokal, in dem sie auch schon für Furore sorgten. Business as usual also, wenn der VfL eine Woche vor dem Meisterschaftsstart im Pokalwettbewerb des Fußballverbandes Niederrhein ranmuss. Doch wenn es am Sonntag zum Essener Bezirksligisten SpVgg Steele geht, ist trotzdem alles ganz anders. Der Verein fiebert nach dem Aufstieg im Sommer der ersten Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte entgegen.

Jüchen schnupperte schon am großen Coup „Grundsätzlich bin ich ein großer Freund des Pokals. Ich bin zum Beispiel mal mit Bösinghoven weit gekommen. Als es dann gegen den MSV Duisburg ging, war das ein riesiges Erlebnis“, sagt VfL-Coach Daniel Klinger, der bei den Jüchenern im Laufe der Rückrunde als vorheriger Co-Trainer von Marcel Winkens dessen Rolle als Cheftrainer übernahm und die Mannschaft dann zur Meisterschaft führte. Als Fan der Pokalwettbewerbe ist Klinger in Jüchen goldrichtig, als erster Verein überhaupt konnte der VfL den Pott auf Kreisebene viermal in Folge gewinnen. Zudem hatte der Verein das Glück, in den vergangenen Jahren in Form der Regionalligisten Wuppertal und Oberhausen zwei überaus attraktive Gegner zugelost zu bekommen. Und beide Male verkauften sich die Jüchener sehr teuer, brachten 2023 RWO trotz 3:5-Niederlage sogar ans Limit.

Was sich in dieser Saison für den VfL ändert: Als Oberligist ist er automatisch für den Niederrheinpokal der nächsten Saison qualifiziert, muss also auf Kreisebene nicht mitspielen. Es wird also erstmals seit ganz langer Zeit auf jeden Fall mal wieder einen neuen Kreispokalsieger geben, die Jüchener werden den Titel in ihrem „Lieblingswettbewerb" nicht verteidigen. „Irgendwann ist es ja auch mal gut mit der Titelverteidigung. Für uns wäre es wie ein Titel, wenn wir den Klassenverbleib in der Oberliga feiern könnten", erklärt Daniel Klinger und deutet damit schon mal an, wo die Prioritäten liegen.

Allerdings stellt er mit Blick auf die Partie bei der SpVgg Steele, die in der zurückliegenden Spielzeit aus der Landesliga (Gruppe 2) abstieg, auch klar: „In der zweiten Runde können wir schon auf eine Granate treffen. Deswegen wollen wir weiterkommen, ein Sieg gegen diesen Gegner ist Pflicht.“ Diesen Anspruch hat der VfL-Coach, obwohl er mit der bisherigen Vorbereitung überhaupt nicht zufrieden ist. Am meisten geht ihm angesichts eines größeren Umbruchs nach der vergangenen Saison mit vielen Ab- und Zugängen gegen den Strich, dass immer wieder Spieler wegen Urlauben nicht zur Verfügung standen. „Wobei ich nicht jammern will. Das gehört heutzutage offenbar dazu. Doch das bedeutet eben, dass wir mannschaftstaktisch nicht so arbeiten konnten, wie ich das vorgehabt habe“, erklärt Klinger. Generalprobe gegen Beeck bleibt bestehen Bei der jüngsten Testspielniederlage (1:2 gegen den TuS BW Königsdorf) kritisierte der Trainer aber nicht in erster Linie das Zusammenspiel auf dem Platz, da haperte es zuvorderst an der Einstellung. Für den letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel sei das einfach zu wenig gewesen. Als Konsequenz daraus bleibt es dabei, dass vor dem Meisterschaftsstart bei ETB SW Essen am Dienstag noch mal ein echter Härtetest in Form eines Vorbereitungsspiels beim Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck ansteht. Klinger hatte es sich beim Trainingsauftakt offen gehalten, ob er die „Sandwichpartie“ so kurz vor dem ersten Oberliga-Spiel der Vereinsgeschichte für sinnvoll hält, doch nun möchte er sie auf jeden Fall noch mitnehmen.