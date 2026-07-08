Erster Härtetest für Meppens U23

– Foto: Manni Hermes

Nach zweieinhalb Wochen intensiver Vorbereitung bestreitet die U23 des SV Meppen am heutigen Abend ihr erstes Testspiel. Am Biener Busch soll der aktuelle Trainingsstand unter Wettkampfbedingungen überprüft werden.

Für den SV Meppen II beginnt die Testspielphase der Sommervorbereitung. Nach zweieinhalb Wochen auf dem Trainingsplatz steht am heutigen Abend der erste Härtetest an.

Anstoß ist um 19.30 Uhr am Biener Busch. Im Mittelpunkt wird weniger das Ergebnis als vielmehr die Erkenntnis über den aktuellen Leistungsstand stehen. Trainer und Mannschaft erhalten erstmals die Gelegenheit, Abläufe und Inhalte aus den vergangenen Trainingseinheiten unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen.