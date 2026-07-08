Erster Härtetest für Meppens U23

Nach zweieinhalb Wochen intensiver Vorbereitung bestreitet die U23 des SV Meppen am heutigen Abend ihr erstes Testspiel. Am Biener Busch soll der aktuelle Trainingsstand unter Wettkampfbedingungen überprüft werden.
Für den SV Meppen II beginnt die Testspielphase der Sommervorbereitung. Nach zweieinhalb Wochen auf dem Trainingsplatz steht am heutigen Abend der erste Härtetest an.
Anstoß ist um 19.30 Uhr am Biener Busch. Im Mittelpunkt wird weniger das Ergebnis als vielmehr die Erkenntnis über den aktuellen Leistungsstand stehen. Trainer und Mannschaft erhalten erstmals die Gelegenheit, Abläufe und Inhalte aus den vergangenen Trainingseinheiten unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen.
Nach den ersten intensiven Wochen der Vorbereitung bietet die Partie zudem die Möglichkeit, personelle Varianten zu testen und den Spielern weitere Spielpraxis zu verschaffen. Damit startet die U23 in die Phase der Vorbereitung, in der die Grundlagen für die kommende Oberliga-Saison gelegt werden sollen.