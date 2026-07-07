Erster Härtetest für den VfL Leiferde

– Foto: Volkhard Patten

Mit dem ersten Testspiel der Sommervorbereitung beginnt für den VfL Leiferde die heiße Phase auf dem Weg zur neuen Saison. Am Mittwochabend empfängt der Bezirksligist den FC Viktoria Thiede auf heimischem Platz.

Nach bislang drei Trainingseinheiten steht für die Mannschaft der erste Praxistest an. Das Trainerteam dürfte die Begegnung vor allem nutzen, um erste Eindrücke vom aktuellen Leistungsstand zu gewinnen und den Spielern Wettkampfpraxis zu verschaffen.

Allerdings wird der Kader noch nicht vollständig zur Verfügung stehen. Mehrere Akteure befinden sich weiterhin im Urlaub, sodass in der Anfangsphase der Vorbereitung noch nicht alle Abläufe eingespielt sein werden.