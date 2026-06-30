Erster Härtetest der Vorbereitung: VfB greift beim Hoppmann-Cup an

Beim VfB Oldenburg läuft die Vorbereitung auf Hochtouren. Nahezu täglich bittet Cheftrainer Dario Fossi seine Mannschaft im Stavermann-Sportpark Dornstede auf den Platz, wo intensiv an den Grundlagen für die neue Saison gearbeitet wird.
Am kommenden Samstag wird die Arbeit erstmals unter Wettkampfbedingungen sichtbar. Die Blauen nehmen am Hoppmann-Cup des TV Metjendorf teil und bestreiten damit ihre ersten Vorbereitungsspiele des Sommers.
Los geht es um 14 Uhr auf der Sportanlage „Am Sportplatz 9“. Im Eröffnungsspiel trifft der VfB auf Gastgeber TV Metjendorf. Direkt im Anschluss stehen sich der Bremer SV und der VfL Oldenburg gegenüber.
Nach den Halbfinalspielen geht es um die Platzierungen. Die beiden unterlegenen Teams spielen ab 15:30 Uhr den dritten Platz aus. Das Finale des Hoppmann-Cups wird um 16:45 Uhr angepfiffen.
Für den VfB bietet das Turnier die erste Gelegenheit, Trainingsinhalte unter Spielbedingungen zu testen und erste Eindrücke der neuen Mannschaft zu sammeln. Gleichzeitig dürfen sich die Fans auf den ersten Auftritt der Blauen in der Sommervorbereitung freuen.