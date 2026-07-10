Erster Härtetest der Vorbereitung: TSG Pasing trifft auf Kirchseeon

Nach einer intensiven ersten Trainingswoche steht für die TSG Pasing am Sonntag das erste Testspiel der Sommervorbereitung an. Gegner ist der ATSV Kirchseeon. Dabei geht es für das Trainerteam nicht in erster Linie um das Ergebnis, sondern darum, die ersten Trainingsinhalte unter Wettkampfbedingungen auf den Platz zu bringen.

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga befindet sich die Mannschaft in einer Phase des Umbruchs. Einige Neuzugänge sind bereits integriert und wollen sich im ersten Testspiel präsentieren. Gleichzeitig arbeitet das Trainerteam daran, die Grundlagen für die kommende Saison zu schaffen und der Mannschaft eine klare Spielidee zu vermitteln.

In den vergangenen Trainingseinheiten lag der Fokus vor allem darauf, sich gegenseitig kennenzulernen und erste Strukturen – insbesondere gegen den Ball – zu entwickeln. Darüber hinaus sollen in den Testspielen verschiedene personelle und taktische Varianten ausprobiert werden, um die Stärken der einzelnen Spieler bestmöglich einzuschätzen.

Das erste Vorbereitungsspiel bietet damit die Möglichkeit, wertvolle Erkenntnisse zu sammeln und den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

Tufan Lacin: „Wir wollen die ersten Schritte in die richtige Richtung machen“

„Wir hatten eine sehr gute erste Trainingswoche. Die Jungs haben hervorragend mitgezogen und man spürt, dass jeder bereit ist, an sich zu arbeiten. Mit einigen Neuzugängen geht es jetzt zunächst darum, dass wir uns als Mannschaft finden und die Abläufe immer besser kennenlernen.

Nach dem Abstieg ist es wichtig, dass wir uns neu strukturieren und Schritt für Schritt unsere Spielidee entwickeln. In den vergangenen Tagen haben wir bewusst neue Inhalte und neue Ansätze eingebracht. Jetzt wollen wir sehen, wie diese im Spiel umgesetzt werden.

Das Testspiel gegen Kirchseeon ist für uns eine wichtige Standortbestimmung. Natürlich wollen wir engagiert auftreten, aber noch wichtiger ist, dass wir eine gute Struktur erkennen lassen, unsere Abläufe verbessern und als Mannschaft weiter zusammenwachsen. Das Ergebnis spielt dabei zunächst eine untergeordnete Rolle – entscheidend ist, dass wir jeden Tag Fortschritte machen.“