Die SpVgg Ruhmannsfelden um Korbinian Menacher (grünes Trikot) läuft gegen den FC Künzing favorisiert auf – Foto: Mike Sigl

Erster gegen Zweiter: Ruhmannsfelden empfängt Künzing 9. Spieltag: Hofkirchen hat im Spiel eins nach dem Hidringer-Rücktritt Deggendorf zu Gast +++ Waldkirchen erwartet Oberdiendorf zum Derby Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga Ost

Der neunte Spieltag der Bezirksliga Ost wird überstrahlt vom Kracher zwischen Tabellenführer SpVgg Ruhmannsfelden und dem punktgleichen Rangzweiten FC Künzing. Gespannt darf man auch sein, wie sich der SV Hofkirchen nach dem unerwarteten Rückzug von Erfolgstrainer Thomas Hidringer im Heimspiel gegen die SpVgg GW Deggendorf schlägt. Zu einem Nachbarduell kommt es zwischen dem TSV Waldkirchen und dem TSV-DJK Oberdiendorf.

Heute, 17:30 Uhr SV Schalding-Heining Schalding II SV Grainet Grainet 17:30 live PUSH



Manuel Mörtlbauer (Trainer SV Schalding-Heining II): "Mit dem SV Grainet erwarten wir die nächste Top Mannschaft der Bezirksliga Ost und wir freuen uns auf diesen Vergleich. Personell können wir auf den kompletten Kader zurückgreifen und wollen im Heimspiel auf Sieg spielen. Dazu werden wir wieder konzentrierter im Spiel mit dem Ball agieren und gegen den Ball hellwach bleiben müssen."





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach dem Heimsieg gegen den SV Hofkirchen erwartet uns bei der Schaldinger Zweiten eine sehr schwere Auswärtshürde. Die Burschen können alle sehr gut kicken und haben vor allem zu Hause in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie jeden Gegner schlagen können. Wir brauchen uns aber nicht verstecken und wissen, dass wir an einem guten Tag auch dort bestehen können."



Personalien: Nicht dabei sind Alexander Fuchs, Johannes Glaser und Sebastian Seidl.



Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Das Spiel ist wichtig und wir wollen die Leistungen der vergangenen Partien bestätigen. Wir müssen die Zweikämpfe annehmen, clever spielen und defensiv wieder kompakt stehen, weil Oberdiendorf immer gefährlich ist. Im Gegenzug müssen wir unser Offensivaktionen gut ausspielen, um Punkte holen zu können."



Personalien: Matthias Pauli, Noah Renoth und Fabian Waschinger können nicht auflaufen.







Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Aktuell bringen wir uns oftmals selbst um den eigentlich verdienten Lohn, denn wir waren in keinem der vergangenen Spiele die schlechtere Mannschaft. Durch gravierende individuelle Fehler haben wir es die letzten Wochen nicht geschafft, unsere Spiele zu gewinnen. Im Derby gegen Waldkirchen müssen wir als geschlossene Einheit über die Leistungsgrenze gehen, jeder Spieler auf seiner Position das Maximum aus sich rausholen und über die gesamte Spieldauer zu 100 Prozent konzentriert sein. Ansonsten kann es ein sehr harter Herbst für uns werden."





Personalien: Torjäger Fabian Schwarz weilt im Urlaub, Paul Kinateder fällt verletzungsbedingt aus. Simon Stemplinger, Alessandro Maier sowie Sebastian List sind ebenfalls angeschlagen und daher mehr als fraglich.





Oberdiendorfs Spielertrainer Sebastian List befürchtet einen unangenehmen Herbst für sein Team – Foto: Harry Rindler





Heute, 18:30 Uhr SV Hutthurm Hutthurm SpVgg Niederalteich Niederalteic 18:30 PUSH



Stefan Richter (Trainer SV Hutthurm): "Die Niederlage gegen Obernzell ist aufgearbeitet, jetzt gilt der volle Fokus auf die formstarke Mannschaft aus Niederalteich. Wir erwarten ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Unsere Jungs sind auf Wiedergutmachung aus und wollen die Punkte in Hutthurm behalten."



Personalien: Neben den Langzeitausfällen muss nur Alexander Resch passen.





Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Freitagabend-Spiele in Hutthurm haben immer einen besonderen Reiz. Wir sind gewarnt vor den Stärken des Gegners und treten die Auswärtsfahrt mit großem Respekt an. Nichtdestotrotz brauchen wir uns nicht verstecken und wollen unsere Chancen konsequent nutzen. Wir haben diese Woche wieder hart gearbeitet und wollen die nächsten Punkte dafür einheimsen. Für uns als Trainerteam wird es zudem ein Wiedersehen mit unserem Ex-Verein, bei dem wir die gemeinsame Zeit sehr genossen haben. Trotz der guten Erinnerungen gibt es unsererseits aber nichts zu verschenken."



Personalien: Manuel Streule und Noah Kremhöller fehlen den Gästen.





Morgen, 15:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau FC Obernzell-Erlau Obernz-Erlau 15:00 PUSH



Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Die Niederlage in Deggendorf war komplett unnötig, da wir in vielen entscheidenden Situationen einfach zu schläfrig waren. So eine Passivität dürfen wir uns auch gegen Obernzell nicht erlauben."



Personalien: Michal Ruzicka, Tim Wegerbauer und Gustavo Borba Pedra können nicht mitwirken.





Simon Knödlseder (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Nach dem 5:2-Heimsieg gegen Hutthurm reisen wir mit Rückenwind nach Grafenau. Die Gastgeber gelten als kompakte und spielstarke Mannschaft, die in der Liga schwer zu bespielen ist. Ziel ist es, die positive Entwicklung fortzusetzen und auch auswärts zu bestehen."



Personalien: Voraussichtlich müssen Jakob Schäfer, Michael Hellauer, Benedikt Kleinert, Daniel Müller, Manuel Fesl und Hannes Rauscher ersetzt werden.



Morgen, 15:00 Uhr SV Oberpolling Oberpolling SV Garham Garham 15:00 live PUSH



Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): "Nach dem ersten Saisonsieg in Mauth geht unsere Mannschaft mit Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen den SV Garham. Die kämpferische Leistung, die mannschaftliche Geschlossenheit und die kompakte Spielweise waren in Mauth ausschlaggebend für den Erfolg. Trotz des positiven Ergebnisses bleibt die Personalsituation angespannt. Mit Ellinger, Enzesberger, Seidl, Schiefer, Hönl und Brenninger fehlen weiterhin sechs wichtige Leistungsträger. Umso bemerkenswerter war die Art und Weise, wie das Team in Mauth aufgetreten ist. Jeder hat für jeden gekämpft, und genau diese Einstellung wird auch gegen Garham gefragt sein. Der SV Garham ist ein spiel- und kampfstarker Gegner mit zahlreichen höherklassig erprobten Einzelspielern. Die Mannschaft verfügt über viel Qualität und Erfahrung, was sie zu einem äußerst unangenehmen Gegner macht. Es wird eine intensive Partie, in der wir erneut alles abrufen müssen, um bestehen zu können. Doch mit der richtigen Einstellung, dem nötigen Einsatz und dem Teamgeist, den wir zuletzt gezeigt haben, wollen wir etwas Zählbares mitnehmen."







Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Mit Oberpolling erwartet uns eine sehr unangenehme Mannschaft, die absolut kompakt und zweikampfstark auftritt. Nach dem Sieg gegen Mauth darf und wird sie auch keiner mehr unterschätzen. Wir werden versuchen, die Zweikämpfe anzunehmen, unsere Elemente in das Spiel zu bringen und dann wollen wir auch mit etwas Zählbarem aus Oberpolling heimfahren."



Personalien: Co-Spielertrainer Udo Tolksdorf und Simon Weber können weiter nicht auflaufen.









Morgen, 17:00 Uhr SpVgg Ruhmannsfelden R'felden FC Künzing Künzing 17:00 live PUSH



Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Unser Sieg in Garham ging in Ordnung, auch wenn wir zwischenzeitlich durchaus Probleme hatten. Aber am Ende konnten wir uns verdient durchsetzen und freuen uns jetzt auf das Duell gegen den FC Künzing. Es ist ein Spitzenspiel, dass wir daheim gewinnen wollen. Wie schwer das wird, unabhängig von den Ausfällen beim Gegner, ist uns allen bewusst. Wir hoffen auf eine große Kulisse, die sich die Mannschaft sicher verdient hat."



Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Trotz der ganzen Hiobsbotschaften, die wir zu genüge hinnehmen müssen, liefert die Mannschaft bislang hervorragend ab. Deshalb haben wir uns auch dieses Spitzenspiel in Ruhmannsfelden verdient. Aufgrund der jüngsten Ausfälle unserer Topspieler Seidl und Drexler sind die Rollen ganz klar verteilt. Wir fahren aber sicher nicht zum Kaffeetrinken nach Ruhmannsfelden, sondern wollen es dem Favoriten so schwer wie möglich machen. Ein Positives hat das Ganze, denn wir haben nichts zu verlieren. Wir haben uns einen Plan zurechtgelegt, den wir nun noch mit Leben füllen müssen."



Personalien: Christian Seidl, Andreas Drexler, Alexander Winberger, Simon Göde, Lukas Edhofer, Max Bauer, Samuel Kronschnabel, Philipp Wolff, Tim Sporrer und Maximilian Tiefenbrunner sind allesamt außer Gefecht.









Hofkirchens Torhüter Adrian Weber möchte gegen die SpVgg GW Deggendorf seinen Kasten sauber halten – Foto: Mike Sigl