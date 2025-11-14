„Erster gegen Zweiter – mehr geht kaum“: Lehndorf empfängt Wendezelle

„Erster gegen Zweiter ist schon ein geiles Spiel. Und zum Abschluss der Hinrunde ein perfektes Spiel“, sagt Lehndorfs Co-Trainer Sascha Schaumburg. Wendezelle sei ein Gegner mit außergewöhnlicher Qualität: „Sie haben Landesliga-Format, einen breiten Kader, viele Spieler auf der Bank, die in allen anderen Mannschaften der Liga Stammspieler wären.“ Die Plote-Elf sitzt dem Tabellenführer seit Wochen im Nacken: „Das sind die Spiele, an denen wir uns messen lassen müssen. Vermutlich wird es das intensivste Spiel bisher. Mehr geht eigentlich kaum.“

Auch Gästetrainer Marius Plote spricht von einem Duell auf höchstem Bezirksliga-Niveau:

„Aus meiner Sicht ist das das Spiel der absoluten Top-Teams der Liga. Uns erwartet heute Abend der stabilste und spielerisch stärkste Gegner.“ Besonders die Außenbahnen des TSV hat er im Blick: „Mit Spielern wie Ole Herzig und Linus Beith kommen extrem schnelle, trickreiche Leute – die müssen wir in den Griff bekommen.“

Wendezelle will aus einer kompakten Ordnung heraus verteidigen und selbst über tiefe Bälle gefährlich werden. Doch die Personalsituation erschwert den Plan: „Leider haben wir kurzfristige Verletzungen. Maik Laschkowski hat sich im Training verletzt, Marcel Kamp ist angeschlagen. Da müssen wir schaube, ob er rechtzeitig fit wird.“

Trotzdem rechnet Plote mit einem offenen Spiel: „Ich glaube, das ist ein 50:50-Spiel. Ein Duell, in dem es um Details geht, um Kleinigkeiten. Und dann schauen wir, wer die bessere Spielanlage auf dem Kunstrasen in Lehndorf hat.“

Sportlich reisen beide Teams mit Selbstvertrauen an:

Lehndorf nach dem 4:2 in Heeseberg,

Wendezelle nach einem wilden 4:4 gegen Hondelage.

Auch die Tabelle unterstreicht die Bedeutung des Abends:

Lehndorf (36 Punkte) liegt sieben Zähler vor Wendezelle (29 Punkte). Für beide Seiten ist klar: Dieses Spiel ist kein gewöhnliches Bezirksligamatch, sondern ein echter Gradmesser. Oder wie Schaumburg es formuliert: „Das Topspiel haben sich beide Mannschaften die gesamte Hinrunde erarbeitet.“